Leire Martínez habla sin filtros de la menopausia: «Este verano he decidido desangrarme»

Leire Martínez (46 años) se ha sentado recientemente en el programa 'Ni tan bien', de la 'Cadena SER' y ha decidido hablar sin tapujos sobre un tema que pocas artistas se han atrevido a abordar: la menopausia. La exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh', con naturalidad y humor, expresó: «Abramos el melón de la menopausia», dando pase a contar su propia historia.

Según contó la cantante, en los últimos meses ha vivido cambios importantes en su ciclo menstrual, con algunos episodios de los que ha querido hablar de la manera más abierta posible. «Este verano he decidido desangrarme. Cada quince días ha venido de visita mi propia regla», confesó e incluso, recordó con ironía una publicidad de incios del 2000: «Mi propia regla ha dicho: aquí estoy, soy tu menstruación».

La intérprete de 'Mi nombre' reconoció que se encuentra en etapa de perimenopausia, que es en la que los síntomas de la menopausia aparecen de forma irregular pero constante. «Ya tengo sofocos, esto va poquito a poco pero ya han llegado. Pasé, cuando era cría, de tener calor todo el tiempo, que creo que nos pasa a todos los niños, a ser friolera, algo que pensaba que sería para siempre. Y ahora vuelvo a ser un poco calores», dijo entre risas.

A pesar de su revelación, Leire quiso restar dramatismo a la situación y resaltó que, por el momento, su experiencia no está siendo tan dura como la de otras mujeres. «Tengo que reconocer que, de momento, la sintomatología es bastante llevader», expresó. No obstante, señaló que estos cambios hormonales le han comenzado a pasar factura en otros aspectos de su salud: «Me ha subido el colesterol, que en la vida había tenido», afirmó.

Durante la entrevista, la artista no se centró únicamente en su salud, también aprovechó el espacio para recordar algunas anécdotas de sus inicios en la televisión, sobre todo como en programas como 'Factor X', antes de dar el salto con 'La Oreja de Van Gogh', donde permaneció 17 años como vocalista.

Tras su polémica salida de dicha agrupación, la cantante atraviesa un momento de transformación profesional y ha comenzado su carrera en solitario. Además, es una de la juezas de la actual edición de Operación Triunfo.

La entrevista de Leire Martínez se ha viralizado en redes sociales, sobre todo en Instagram y TikTok, donde muchos usuarios han aplaudido su valentía y sentido del humor. A sus 46 años, la artista demuestra que está dispuesta a hablar de lo que vive sin miedo a prejuicios ni silencios.

Al final, su mensaje es claro: la menopausia forma parte de la vida de las mujeres y merece ser contada sin vergüenza. Y, fiel a su estilo, lo ha hecho con una mezcla de humor, frescura y autenticidad que conecta con miles de personas.