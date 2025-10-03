La nueva canción de Taylor Swift 'Actually Romantic', ¿un dardo contra Charli XCX?

Este viernes ha visto la luz el nuevo disco de Taylor Swift, 'Life of a showgirl', y como siempre ocurre con los lanzamientos de la estrella estadounidense, ya son legión los fans que se han puesto manos a la obra para analizar al detalle cada verso de sus canciones. Y en una de ellas, titulada 'Actually Romantic', parece haber un dardo contra la cantante británica Charli XCX, que sería la respuesta a una tema suyo llamado 'Sumpathy of a knife' que se entendió como una pulla contra Swift.

Tal como recoge la web musical New Musical Express, las redes sociales ya están inundadas de mensajes de gente identificando frases que confirmarían el 'beef'. El comienzo de 'Actually Romantic' está criticando a alguien que es «valiente» cuando consume cocaína y que «escribió una canción diciendo que le repugna ver mi cara», canta Swift en la canción, que tiene una estrofa que dice así: «He oído que me llamas «Barbie aburrida» cuando la cocaína te da valor / Le diste un choque de manos a mi ex y luego dijiste que te alegraba que me hubiera dejado plantada / Me escribiste una canción diciendo que te pone enferma ver mi cara / Algunas personas podrían sentirse ofendidas / Pero en realidad es muy dulce».

Después, Swift continúa dejando pistas: «En realidad es muy dulce todo el tiempo que me has dedicado / Es sinceramente increíble / Todo el esfuerzo que has puesto / En realidad es romántico / Tengo que reconocerlo / Ningún hombre me ha amado como tú».

Todo parece una contestación sarcástica a 'Sympathy Is A Knife', donde Charli canta sobre las dudas que aún la atormentan a pesar de su actitud pública de no dejarse afectar por la percepción que el público tiene de ella, e incluye una frase que parece dejar muy claro de quién habla, ya que Charli XCX está ahora casada con el batería de The 1975, George Daniel, mientras que Swift mantuvo una breve relación con el líder de esa banda, Matty Healy: «No sé si estoy entrando en una espiral / Una voz me dice que se ríen / George dice que solo soy paranoica / No quiero verla entre bastidores en el concierto de mi novio / Cruzo los dedos a mis espaldas / Espero que rompan muy pronto».

Las cosas se pusieron tensas a nivel público entre las dos artistas en 2019, cuando Charli habló con la web musical Pitchfork sobre la experiencia de telonear a Swift en su gira 'Reputation' y dijo que, aunque estaba «muy agradecida» por la oportunidad, «era como si subiera al escenario y saludara a niños de cinco años».

Aunque es posible que tanto las dos canciones sean efectivamente dardos de una contra la otra, Charli y Taylor Swift han mantenido siempre las formas de cara a la galería. En un concierto de Charli XCX en Brasil en junio del año pasado, un fan gritó «Taylor Swift está muerta», lo que llevó a la artista a pronunciarse sobre la polémica en una entrevista con Variety: «¿Podrían dejar de hacer esto, por favor? Tanto en Internet como en mis conciertos. Es lo contrario de lo que quiero y me molesta que alguien piense que hay lugar para esto en esta comunidad. No lo voy a tolerar».

La cantante británica incluso llegar a negar expresamente que 'Sympathy Is A Knife' estuviera inspirada en su percepción de Taylor Swift: «La gente pensará lo que quiera pensar. Esa canción trata sobre mí, mis sentimientos y mi ansiedad, y sobre la forma en que mi cerebro crea narrativas e historias en mi cabeza cuando me siento insegura y cómo no quiero estar físicamente en esas situaciones cuando tengo dudas sobre mí misma».

Por su parte, en agosto del año pasado, Swift dijo de Charli XCX: «Me ha impresionado la sensibilidad melódica de Charli desde que escuché 'Stay Away' por primera vez en 2011. Sus composiciones son siempre surrealistas e ingeniosas. Lleva las canciones a lugares inesperados, y lo ha estado haciendo de forma constante durante más de una década. Me encanta ver cómo el trabajo duro da sus frutos».

En 'Life of a showgirl', por otra parte, parece haber otra referencia al líder de 1975, Matty Healy. En la canción que abre el disco, 'The fate of Ophelia', Swift confiesa que «podría haberse ahogado en la melancolía» si no la hubiera salvado su verdadero amor, lo cual parece una alusión velada a que su prometido Travis Kelce la rescató del malsabor de boca que le dejó su relación con Healy.