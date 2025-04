La vida de Leire Martínez: su divorcio, su pareja actual y las indirectas a La Oreja de Van Gogh en su nueva canción

Hace unos meses, una noticia bomba paralizaba España por completo: Leire Martínez y La oreja de Van Goghseparaban sus caminos tras 17 años. La cantante vasca, que ganó reconocimiento tras su paso por 'Factor X', saltaba a la palestra en 2007, después de que Amaia Montero saliera de la banda para emprender su carrera en solitario, convirtiéndose en su nueva cara y voz. Era el renacer del que es uno de los grupos más importantes del pop español que, ahora, abre la puerta de nuevo a la incertidumbre.

La hasta ahora vocalista de la segunda etapa, que llegó a pasar más años al frente de la banda que su predecesora, afronta ahora un nuevo camino en solitario. Buena prueba de ello es nueva propuesta musical, 'Mi nombre', una canción en la que habla sin tapujos sobre sus años en La Oreja de Van Gogh y deja alguna que otra pullita para quienes fueran sus compañeros. «En 17 años pasan muchas cosas, hay veces que se puede reconducir y otras que no», contó este pasado jueves en 'La Revuelta'.

El día que España retumbó con el despido de Leire por un comunicado. Patada y sin darle una vuelta después de 17 años. #LaRevuelta @LeireMo pic.twitter.com/To4A2t0o8o — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 10, 2025

Durante estos meses de dudas tras la ruptura con el grupo y su abrupta salida, Leire Martínez se ha centrado en su vida personal, algo más alejada del foco mediático hasta su regreso a los escenarios. Repasamos todo lo que debes saber sobre la exvocalista del grupo.

Su familia y sus orígenes en la música

Respecto a su vida personal y familiar, Leire siempre ha mantenido en la intimidad, aunque sí se conocen detalles de su faceta sentimental, especialmente con su actual marido, del que presume de vez en cuando en redes sociales.

Leire Martínez es natural de Rentería, Guipuzcoa, donde nació en 1979. Es la mayor de tres hermanos, pese a cursar estudios de Magisterio y Educación Infantil, desde siempre mostró interés y pasión por las artes escénicas.

2007 fue el año que le cambió la vida y es que, tras su paso por 'Factor X', un programa que la puso en el mapa y de donde fue expulsada en la sexta gala, 'La oreja de Van Gogh' llamó a su puerta. Habían pasado unos meses desde el adiós de Amaia tras diez años en los que el conjunto vasco había petado todas las listas y llenado todos los recintos posibles tanto en España como en Latinoamérica.

Pablo, Xabi, Álvaro y Haritz, los chicos de la banda, querían continuar y encontraron en Leire no sólo una tesitura vocal parecida sino una 'front woman' a la altura de lo que el grupo requería. Así, en 2008, llegó 'A las 5 en el Astoria', el primer disco de la 'era Leire'. Ella tenía 29 años.

Su primer marido y su hijo Lucas

Poco se sabe de si la artista mantenía alguna relación sentimental por entonces. Hay que esperar a 2013 para conocer al que sería su primer marido, Jacobo Rodríguez Bustamante, con quien se casó un año después y con quien tiene a su único hijo, Lucas, nacido en 2015.

Leire siempre ha sido muy protectora con el pequeño, que ahora tiene 9 años, de quien nunca ha enseñado el rostro ni en redes sociales ni en ningún evento pese al interés mediático. «Eres mi superhéroe, mi salvador, el que cura todas mis heridas con un abrazo o un beso y el que me reta, aunque a veces duela, para ser mi mejor versión. Ojalá algún día alcances a entender lo orgullosa que me siento de ser tu madre, mi pequeño gran valiente», describió sobre él en redes sociales.

La cantante y Jacobo se separaron en 2018, cuando 'La oreja' estaba a punto de meterse en el estudio para grabar el que hasta la fecha es su último disco, 'Un susurro en la tormenta'.

Su novio actual y una boda secreta

Con su actual pareja, el saxofonista Miguel Sueiras, sí se ha dejado ver más en sus redes sociales, donde a menudo comparte momentos de amor entre ambos.

Se casaron en secreto en 2022 y él, que también lleva años girando y sabe lo que supone dedicarse a la música, será ahora el mayor apoyo de la cantante en unos momentos difíciles que, aunque no lo supiéramos, vaticinaron sus lágrimas en su último concierto con La oreja de Van Gogh.

Las indirectas de 'Mi nombre' a sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh

Respecto a su ruptura con La Oreja de Van Gogh, son pocas las declaraciones negativas que hemos oído desde que se anunciara este cese a través de un comunicado. Sí lo ha hecho a través de su música con su última canción, 'Mi nombre', un tema en el que descarga toda la rabia y se pronuncia sobre los momentos más difíciles que ha vivido junto a sus excompañeros.

Entre las frases más contundentes, que son sin duda 'dardos' dirigidos hacia los integrantes de la banda, se encuentran algunas como «rompiste todo cuando casi estaba perfecto», «búscate a alguien que me sustituya, ya lo hiciste una vez» o «¿Dónde firmo para que te cobren las mentiras que tan bien escondes, pero que te volverán gritando mi nombre?».

También una durísima «Sabes que yo aunque duela no voy a olvidar esos años y siempre serás bienvenido a este lugar», que recuerda por supuesto a uno de los temas más conocidos de la banda, 'El último vals', cuyos acordes suenan en cierto momento de la canción.

«Me he quedado a gusto haciéndola. Cuando comencé a escribir historias me di cuenta de que me costaba escribir sobre cosas que no estuviera sintiendo en ese momento. Os lo juro que lo intentaba, qué bonitas son las nubes y esas cosas, y acababa con te quiero arrancar la cabeza. Y eso no puede ser. Me daba cuenta de que la cabra tiraba al monte. Decidí soltarlo todo y suerte que lo hice porque fue una liberación», explicó Leire en su paso por 'La Revuelta' de David Broncano.