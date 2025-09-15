Laura Escanes revela la clave de su relación con Joan Verdú: «Mucha estabilidad, más que intensidad»

Laura Escanes (29 años) habló como nunca antes sobre su nueva pareja, el esquiador Joan Verdú (30 años) durante su paso por la alfombra amarilla del desfile de 'Desigual' hace unos días. En conversación con 'El Español', la creadora de contenido se sinceró y confesó que: «Hay mucha facilidad, mucha estabilidad, más que intensidad, te diría», unas palabras que dejaron en claro la etapa de serenidad que vive la influencer.

Además, Escanes también habló sobre lo que fue su primer verano junto a su novio, quienes viajaron a Menorca en sus vacaciones. «Increíble, el mejor lugar del mundo, sin duda», aseguró y añadió que le gustaría tener allí una casa propia. «Sí, es el sueño de toda la vida. Llevo muchísimos años veraneando allí con mi familia, con mis amigas y, bueno, en algún momento…», expresó. Sin embargo, resaltó que: «Es carísimo. Empiezas a hacer números y dices: 'Bueno, por un poco más tengo una hipoteca, ¿sabe?'».

Durante la conversación, la presentadora también respondió a las inevitables preguntas sobre su faceta como madre y la posibilidad de ampliar la familia. «No lo sé, la vida da tantas vueltas… De momento estoy muy feliz, con muchísimos proyectos y mi foco está en lo profesional, pero quién sabe», aseguró, dejando en claro que sus prioridades son otras en este momento.

Además, la influencer habló sobre la inminente vuelta de 'La Travessa' el próximo 9 de octubre. Un proyecto que, junto a su pódcast y otros retos televisivos, le ha consolidado en el terreno de la comunicación: «Estoy aprendiendo muchísimo y estoy muy bien rodeada. Tengo un muy buen equipo detrás y eso me ayuda a seguir creciendo».

Con el Premio Ondas presidiendo el comedor de su casa como recordatorio de todo lo logrado, Laura afronta esta etapa con ilusión. Y lo hace acompañada de Verdú, un compañero que, según ella misma ha dejado claro, ha traído estabilidad y calma a su vida.

