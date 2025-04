La 'vie en rose' de Laura Escanes: «Ha conseguido algo que María Pombo jamás podrá conseguir»

Laura Escanes ha vivido un antes y un después en su carrera. Hace unas semanas ganó un premio Ondas Globales como presentadora de 'Entre el cielo y las nubes', pódcast con el que se establece como algo más que 'influencer'. Largo camino desde aquel septiembre de 2022 cuando anunció que se separaba de Risto Mejide. «Ha habido un cambio muy grande», asegura a este periódico Adrián, que lleva la cuenta de Salseología en redes sociales y, por tanto, está atento a cada uno de sus movimientos. Lo considera el resultado de su esfuerzo y su trabajo, pero también a un talento natural, porque es «buena comunicadora».

Todo aquel consultado por ABC parece estar de acuerdo. Al querer hablar con ella, la respuesta es que se encuentra de rodaje de ‘La travessa‘, una muestra más de ese cambio de perfil. «Hacía tiempo que tenía propuestas. Lo que pasa que yo soy mucho de la intuición», confesaba Laura hace unos meses sobre su papel como presentadora. «Este trabajo es como un máster», decía.

Cabe señalar que la comunicadora comenzó la carrera de periodismo pero nunca la terminó por no poder compatibilizarla con su trabajo como ‘influencer’. «Antes de Risto se dedicaba a ser una niñita modelo pero después de Podimo supo aprovechar el tirón. Estaba en el pódcast de Risto como +1 pero supieron ver su potencial, ella ha sabido gestionar su programa ella sola y al mismo tiempo ha ido creciendo en redes y colaboraciones», añade.

Acumula más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde ha oficializado sin complejos su relación con el esquiador Joan Verdú. En sus publicaciones comparte desde fotos de sus 'looks' del día a día hasta detalles de decoración o planes. También algún detalle de 'lifestyle' junto a su hija Roma, fruto de su relación con Risto, a quien prefiere no mostrar en público. Todo ello marcado por una estética en color rosa que sin duda refleja este momento tan dulce que está viviendo personal y profesionalmente.

De hecho, Isabel Salazar, Country Manager de Podimo España, lo confirma. «Ha crecido mucho, de ser un perfil que se consideraba puramente 'influencer' a convertirse en una comunicadora, con su salto a ser además presentadora de las Campanadas o de 'La travessa', lo ha demostrado», señala. Subraya que es «supersencilla y supernormal», algo que también puede confirmar Adrián, que la califica como una persona «natural». 'Entre el cielo y las nubes' tiene más de 169.000 seguidores en la aplicación de pódcasts y es uno de los tres más escuchados de 2024.

Laura Escanes en su set de 'Entre el cielo y las nubes' Pablo Román Velad/@pablopablado

«Ha intentado salir de las redes sociales y ser un poco transmedia», explica la persona detrás de Salseología. «Ha conseguido algo que María Pombo jamás podrá conseguir. También lo ha intentado Dulceida pero no», añade. Además, Adrián da un paso más allá y hace una predicción: «La TV3 le dará un 'prime time', lo tengo clarísimo», sentencia.

¿Cuánto se involucra Laura Escanes en sus pódcasts?

Se refiere a que las dos creadoras de contenido han tenido, como Laura Escanes, momentos de presencia en televisión. Ya sea la tradicional, con su paso por 'El desafío', como a través de sus documentales en Prime Vídeo. En cambio, cada uno de sus perfiles sigue siendo diferente.

Una vez observado el éxito, solo queda preguntarse cuáles son las claves por las que Laura Escanes ha conseguido lo que tantos otros han buscado antes que ella. Preguntada la directiva de Podimo sobre cómo se crean los pódcasts por los que se ha llevado el premio, una de las cosas que quedan pronto claras es que está muy implicada. Propone incluso secciones, como la de Charlas con Arun Mansukhani, psicólogo a quien ya conocía previamente y que funciona muy bien, según explican desde la plataforma.

«Ella se tiene que sentir cómoda y sentir cierta afinidad con los invitados, a veces le conoce, otras veces no. Pero siempre hay un trabajo de guion previo en el que ella también participa y aporta nuevas ideas», confiesa Isabel Salazar. Y parte del talento de la presentadora es que esa preparación previa no resulte artificial o impostada, sino que de lugar a una conversación fluida. Entre sus invitados han estado desde Cristina Pedroche y Chenoa, con quienes la maternidad o la presión de la fama se convirtieron en temas imprescindibles.

«Creo que has superado bastante injusticias que se han dicho sobre ti y eso te ha hecho más grande, que no es fácil. Ni lo que viviste ni llegar a donde estás. Y solo eso demuestra tu valía como ser humano», decía recientemente Sandra Barneda cuando pasaba por 'Entre el cielo y las nubes'. «Me ha alegrado mucho que fueras capaz de evolucionar y mostrarte y mostrarnos cómo tú eres», añadía.

Las claves de su «estrategia»

«Se involucra mucho y piensa mucho en la audiencia y sus seguidores», admite la Country Manager de Podimo. Y por eso «sabe qué vídeos hay que subir, qué hay que preguntar», puntualiza Adrián, que considera muy importante que Laura Escanes no sea especialmente vergonzosa. «No le importa el qué dirán», expresa. No tiene problema en moverse entre los rumores o desmentir cosas, se lleva bien con la prensa, algo que otras 'influencers' gestionan peor.

Pero, si bien no le importa lo que se pueda decir sobre ella, según María Garzón Molina -responsable de Marca Personal, Mujer y Liderazgo de iMades Communication-, sí puede haber una estrategia en su gestión de los últimos años. Concretamente, una de «consolidación de marca»: «Ha sabido cómo diferenciarse y afianzarse», explica. Según cuenta a ABC, las claves para afianzar su marca personal han sido la continuidad, la diversificación de formatos, la cohesión del mensaje y el control del relato.

«No ha rechazado su pasado, sino que lo ha integrado en su evolución personal y profesional», lo cual supone un alejamiento de esa idea de que solo la conozcan por ser la «ex de». La experta destaca su imagen cercana y accesible «sin dramatizar su proceso de cambio». Y señala especialmente su relación con Abel Planelles como un ejemplo de cómo ha sabido gestionar su propias críticas: «Optó por abrir la conversación con él: le respondió en alfombras rojas, interactuó en comentarios y fue cercana con él en redes. De esta manera, supo 'montarse en la ola' y redirigir la conversación desde dentro».

Laura Escanes y Joan Verdú en su primera foto juntos en redes sociales REDES SOCIALES

El equilibrio entre lo personal y lo profesional podría ser el punto débil de Laura. Pero según María Garcón Molina, en la gestión de crisis «el equilibrio entre transparencia y discreción es clave». «Mientras la narrativa continúe siendo coherente y no tenga contradicciones, el público aceptará su derecho a la privacidad. La clave es que no se genere la percepción de ocultamiento o manipulación del relato. Control de daños sí, pero no ocultación», expresa.