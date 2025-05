El novio de Laura Escanes, atacado por bajar su rendimiento deportivo: «Es tan machista…»

Después de meses de rumores sobre una posible 'nueva ilusión' de Laura Escanes, a principios del pasado mes de marzo la propia influencer confesó lo que era un secreto a voces: que tenía pareja y se llama Joan Verdú. Y fue gracias a una primera aparición conjunta en las redes sociales. Una imagen en la que posan los dos en un ascensor, aunque Laura Escanes tira de oficio para tapar con el móvil la cara de Joan Verdú mientras él la abraza por detrás.

Pero es que hay más. Entre las imágenes de la publicación, aparecía una enumeración de cosas que la colman de dicha, y escribió: «Hacer el amor y reír a la vez» junto con cosas más típicas en este tipo de mensajes como «que la otra persona sepa lo que le ibas a decir» o «el momento en el que te das cuenta de que quieres a alguien».

Joan Verdú es esquiador profesional, natural de Andorra y con una buena comunidad de seguidores en Instagram. Él es más de publicar cosas relativas a su desempeño profesional, aunque muy de vez en cuando abre una ventana a sus facetas más personales. No es tampoco lo habitual. En sus perfiles públicos comparte fotos y vídeos de sus prácticas por la nieve y ahí precisamente fue donde se conoció su curioso vínculo con Laura Escanes en otro tiempo.

«Es muy bueno, es muy buena persona y eso es lo más importante, con eso me quedo. Es superimportante sentir que estás con una persona que es pura bondad», dijo en una ocasión la joven.

Hace unos días, durante la presentación de la nueva campaña del Corte Inglés, la influencer habló con los medios de comunicación y contó el vínculo tan bonito que está construyendo con el deportista. «Nos intentamos organizar como podemos, todo va fluyendo y todo va muy bien, la verdad», además a la joven parece que se le está contagiando la afición por los deportes: «Ya llevo tiempo haciendo deporte, pero es verdad que se pega eso un poco, como que te animan... Si te rodeas de gente buena, al final te motivas y sacas lo mejor de ti, así que eso que me llevo».

Aunque quiso aclarar que «sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes, escribir, me encanta, cantar... y yo creo que al final vas cogiendo y vas descubriendo cosas nuevas, que tampoco es malo eso... como una manera de que estás compartiendo tiempo con tu pareja y además son hobbies sanos. No sé, es como tener una relación sana, lo veo como algo normal».

Y sobre las críticas que está recibiendo su novio por bajar su rendimiento deportivo tras salir a la luz su relación con Laura Escanes, la influencer mostró su total indignación: «Eso me parece tan machista... como culpar a la mujer, que eso pasa mucho con los futbolistas también, me parece súper machista. Además, acabó la temporada hace unos meses, titulares siempre salen, a mí como tampoco me importa mucho, yo voy a mi bola y ya está», sentenció.