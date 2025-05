Kim Kardashian perdona a los ladrones de París: «Pero no altera cómo ha cambiado mi vida»

Kim Kardashian se ha enfrentado este martes a uno de los episodios más traumáticos de su pasado. La empresaria se ha sentado en el estrado del Palacio de Justicia de París para el juicio contra la banda que la atracó a punta de pistola en 2016. Visiblemente emocionada ha asegurado que esta experiencia «cambió su vida y la de su familia». «En los Estados Unidos trabajo en el sistema de justicia y quiero ser abogada para luchar por la gente que busca la justicia», ha compartido.

Las palabras de Kim Kardashian vienen después de que uno de los supuestos líderes de la banda le mandara una carta a la empresaria. Aomar Aït Khedache escribió al conocido personaje televisivo y le dijo: «Después de verte en un programa de televisión francés y ver tu emoción y darme cuenta del daño psicológico que te hice he decidido escribirte. No con la intención de conseguir el perdón. Quiero decirte, de ser humano a ser humano, que me arrepiento de mis acciones y me emocioné al verte llorar... siento el dolor que te he causado a ti, a tu marido, a tus hijos y a aquellos que te quieren. Por supuesto no puedes deshacer el pasado pero espero que esta carta te ayude a olvidar el trauma que sufres por mi culpa».

Una carta de la que Kim Kardashian no tenía constancia, por lo que ha sido leída en alto durante el juicio. Tras esto, el juez ha invitado al resto de individuos a hacer los mismo. Otro de los miembros de la organización criminal, Yunice Abbas, ha expresado también su arrepentimiento y ha asegurado que «reconoce el trauma» que le infligieron a la empresaria, de la misma manera que Didier Dubreucq. El resto de los sospechosos, sin embargo, rechazaron la posibilidad de dirigirse a la expareja de Kanye West.

Ante estas palabras, Kim Kardashian también se ha pronunciado para agradecer, de alguna manera, el arrepentimiento. «Aprecio la carta y te perdono. Pero no altera la emoción, los sentimientos y el trauma, la manera en la que mi vida ha cambiado«, ha expresado. «Tu perdón es un rayo de sol que me ha iluminado... estoy para siempre agradecido», ha respondido Khedache en una nota escrita a mano que ha leído el juez en voz alta.

El robo que cambió su vida

Kim Kardashian ha hablado en varias ocasiones sobre cómo el robo de París le cambió la vida, ya que pensó que iba a morir. No solo no ha vuelto a pasar una noche en la capital francesa, sino que su relación de pareja y su faceta como madre sufrieron también tras lo ocurrido. Como bien ha expresado durante el juicio, parte de su cambio de vida también fue el tomar la decisión de dar un giro a su carrera. Aunque continúa con su 'reality' y con sus empresas, decidió empezar a estudiar para ejercer como abogada en Estados Unidos. Aunque no fue a la universidad, en el país americano basta con pasar dos exámenes para poder dedicarse a esta profesión.

Aprobó en diciembre de 2021 el primero de los exámenes, el conocido como «baby bar», después de suspenderlo tres veces en dos años. «Algunos abogados muy importantes me dijeron que este camino es casi imposible y más difícil que ir a la universidad pero era mi única opción y me siento muy bien por haber llegado hasta aquí», comentó cuando anunció la noticia. Sin embargo, todavía no se ha presentado al siguiente, que planea hacerlo en 2026.