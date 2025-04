Kanye West canta las razones de su ruptura con su mujer Bianca Censori: «Salió corriendo»

La polémica aparición que protagonizaron el rapero Kanye West y la modelo Bianca Censori en la alfombra de los Grammy 2025 no solo desató una oleada de críticas en contra de las actitudes que caracterizan la trayectoria tanto profesional como en redes sociales del artista, también dinamitó la relación de la pareja. Tal y como revelaron los medios internacionales poco tiempo después del posado desnudo de la modelo, del que se apuntó estaba detrás West, ambos rompían su relación de varios años por el supuesto hartazgo de Censori.

Aunque lo que vivió la pareja en su intimidad es desconocido para los medios, la prensa se hizo eco también de la segunda oportunidad que West y Bianca daban a su relación cuando todavía se seguía especulando de los motivos de su ruptura. Ahora, en el momento en el que los rumores apuntan al deseo de convertirse en madre de la modelo para fortalecer su historia de amor, una canción dedicada a su mujer en el nuevo álbum que lanza esta semana Kanye desvela la realidad de su ruptura.

Al componer una canción, los artistas pueden inspirarse tanto en muchos temas tanto de su vida personal como de otras historias que conozcan, lo que significa que aunque un cantante ponga voz a una letra no implica que hable de sí mismo. Pero que 'Ye' haya llamado a una de las canciones de su disco 'WW3' 'BIANCA' no deja lugar a dudas de que en la misma habla de su esposa y de que, en concreto, le abandonó a causa de sus controvertidas intervenciones en redes sociales.

«Mi bebé se escapó / Pero primero intentó internarme / No fui al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo. Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en que tuiteé / Hasta que Bianca regrese me quedaré despierto toda la noche, no voy a dormir / Realmente no sé dónde está», canta el rapero relatando la posible salida de su hogar de la modelo en el contexto de la ruptura que publicaron los medios de comunicación.

«Estoy rastreando a mi novia con una app / La estoy rastreando por la ciudad. Se subió al auto y salió corriendo / Mi novia no lo entiende / A veces parece que lo planeé», confiesa la decisión que tomó y que demuestra la desconfianza que West tenía en Censori, a cuya familia también se refiere en la canción asegurando que «quieren que me encierren». «Quieren que me vaya de retiro / Quieren que corra y me reúna con ellos», añade quien compara además su relación con otra controvertida de la industria musical. «Supongo que somos los nuevos Cassie y Diddy / Estoy haciendo esta canción para Bianca / Estoy sintiendo el espíritu de Donda», expresa haciendo referencia a Cassie Ventura y Sean 'Diddy' Combs y a su madre.

En otro verso, el rapero se muestra arrepentido de sus acciones: «Bianca, solo quiero que regreses / Regreses a mí / Sé lo que hice para hacerte enojar». Esta canción sale cuando varias fuentes cercanas a la pareja que retomó su relación afirman que Bianca Censori le ha comunicado a su marido en varias ocasiones que quiere formar con él una familia, un significativo paso que alejaría al rapero de las polémicas. Él, por su parte, reconocía recientemente en una entrevista no sentirse conforme con su paternidad en común con su expareja Kim Kardashian.