Kiko Rivera e Irene Rosales anuncian su separación tras nueve años casados y dos hijas en común

Así, sin anestesia y sin nada, lo han confirmado los propios interesados: Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras once años de relación, nueve casados y dos hijas en común. Al parecer, lo han hecho de forma cordial y de mutuo acuerdo, sin terceras personas implicadas. Vaya vida de vértigo para los Pantoja.

Lo adelantaba la revista 'Semana' en su nuevo número y poco después lo ratificaba el propio Kiko Rivera en un comunicado publicado en Instagram donde lo primero que introducía era un aviso para navegantes. «Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada», decía. Y añadía: «Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida».

Lo mollar: «Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas». Para el hijo de Isabel Pantoja, «ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida». Y advertí: «Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación».

«Empieza una transformación»

El comunicado continuaba así: «Hablo desde la madurez de aceptar que a veces soltar es la mejor manera de cuidar lo que realmente importa. Lo vivido queda en el corazón, y lo que viene, aunque diferente, puede ser más sano, más real y más honesto».

Para entonces, Kiko Rivera ya estaba en modo zen y visualizaba el futuro. «Hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza. La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes».

Y finalizaba: «Hoy no empieza un final, empieza una transformación. La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad. El futuro es incierto, sí, pero también está lleno de posibilidades, y voy a recibirlo con la fuerza de alguien que sabe que lo más valioso ya lo tiene: mis hijos y la paz de haber hecho lo correcto».

Kiko Rivera (41 años) e Irene Rosales (33) se conocieron un 24 de mayo de 2014 y fue precisamente ese mismo día, pero de este mismo año 2025, cuando la ya exmujer del hijo de Isabel Pantoja le felicitó por su aniversario con un tierno mensaje junto a una bonita fotografía: «24 de mayo. 11 años juntos. Te quiero mi vida». Tres meses después se han separado.

Sus últimos vacaciones en Menorca

Se conocieron por unos amigos en común. Antes, Kiko Rivera había sido vinculado a una larga lista de chicas: Noelia Cortés, Tamara García, Gaby Sánchez, Triana Ramos, Techi, Jessica Bueno... Pero con Irene Rosales sintió un flechazo inmediato. Le propuso participar en unos de sus videoclips y el resto es historia. Hasta hoy. La cima de su relación llegó con el nacimiento de sus dos hijas, Ana y Carlota, en 2015 y 2018 respectivamente.

Lo cierto es que nada hacía pensar que una separación de Irene Rosales y Kiko Rivera. Al menos, no en estos momentos. El DJ parecía contento con sus bolos de verano y sus entrenamientos para defender a la selección española en el Mundial de fútbol de streamers. Sí es verdad que Irene Rosales llevaba muchas semanas, prácticamente desde el aniversario de bodas, desaparecida de la escena pública.

La familia acababa de llegar de unas vacaciones familiares en Menorca, que parecieron idílicas a ojos de todos. «Cerramos estos días en Menorca con el corazón lleno. La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar… ha sido el tiempo en familia», decía Kiko Rivera entonces.

Y añadía: «Ver a mis hijos y mis sobrinos, reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio. Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre».