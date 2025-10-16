Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Supremo deja en libertad al Koldo García después de que el fiscal no pidiera prisión

Kiko Rivera, incrédulo con la relación de Irene Rosales: «No le cuadran las fechas»

Las revistas han informado que su exmujer estaría saliendo con un empresario de 41 años llamado Guillermo

Según el programa 'Espejo Público', el hijo de Isabel Pantoja «está completamente afectado y muy dolido»

Irene Rosales rompe su silencio tras sus fotos con su nuevo novio: «Respetad la intimidad»

Kiko Rivera, en una imagen reciente.
Kiko Rivera, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las revistas del corazón ardían este miércoles con la noticia de que Irene Rosales habría rehecho ya su vida sentimental tras romper con Kiko Rivera y estaría saliendo con un empresario de 41 años llamado Guillermo. Ahora tocaba saber cómo le ... ha sentado al hijo de Isabel Pantoja y, según el programa 'Espejo Público', se encuentra «completamente afectado y muy dolido», y además «no le cuadran las fechas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app