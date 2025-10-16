Kiko Rivera, incrédulo con la relación de Irene Rosales: «No le cuadran las fechas»

Las revistas del corazón ardían este miércoles con la noticia de que Irene Rosales habría rehecho ya su vida sentimental tras romper con Kiko Rivera y estaría saliendo con un empresario de 41 años llamado Guillermo. Ahora tocaba saber cómo le ... ha sentado al hijo de Isabel Pantoja y, según el programa 'Espejo Público', se encuentra «completamente afectado y muy dolido», y además «no le cuadran las fechas».

Han pasado casi dos meses desde que Kiko Rivera e Irene Rosales dejaron sorprendidos a todos al anunciar su separación. Llevaban juntos más de una década y en un comunicado aseguraron que no iban a hacer apariciones en medios y que no había habido terceras personas. Y ahora llega lo de Irene Rosales.

Las revistas han publicado fotos y se les ha visto paseando juntos derrochando lo que se suele definir como «una gran complicidad» cuando hay algo más que amistad. Irene Rosales no ha confirmado ni desmentido. Solo ha pedido «respetar la intimidad de personas anónimas». ¿Y qué hay de Kiko Rivera?

Las dos cosas que no entiende Kiko Rivera

El pinchadiscos se mantiene fiel a su palabra y no habla en público de cuestiones sentimentales. Ni en programas de televisión ni en revistas ni en redes sociales. Así que había que acudir al llamado 'entorno' para conocer algo más y eso es lo que ha hecho el programa 'Espejo Público'. Según el espacio televisivo, Kiko Rivera está «completamente afectado y muy dolido» porque no entiende dos cosas de Irene Rosales. «La primera: cómo ha rehecho su vida tan rápido; y la segunda: por qué no ha sido más discreta con esta nueva relación».

Desde el espacio televisivo añadían que la comunicación entre Kiko Rivera e Irene Rosales sigue siendo fluida y cordial, especialmente por las hijas que tienen en común, y que en ningún momento se han lanzado reproches. Aun así, 'Espejo Público' ha indicado que el hijo de Isabel Pantoja «estaba con el calendario en la mano porque no le cuadran las fechas de cuándo pudo empezar la relación».

Es decir, que Kiko Rivera ha cogido lápiz y papel en cuanto ha visto las portadas de las revistas y las noticias sobre la posible relación que ha comenzado Irene Rosales apenas dos meses después de separarse de él. Porque existe consenso en que fue ella la que decidió romper con el matrimonio. Y al DJ no le encajan las cosas y no se explica cómo ha podido pasar.

El césped del jardín

A pesar de las dudas del hijo de Isabel Pantoja, la periodista Gema López ha indicado que Irene Rosales y Guillermo se conocieron allá por 2020, cuando el todavía matrimonio le llamó para reclamar sus servicios con el fin de remodelar el chalet, poner césped en el patio y hacer otros arreglillos en la propiedad. «Cuando se conoce la separación, a los dos días se fotografía a Irene con Guillermo y lo desmienten, con que es un compañero del gimnasio porque van juntos», recordaba la colaboradora.

Efectivamente, entonces se dijo que la compañía de Irene Rosales podía ser un entrenador suyo del gimnasio donde hacía sentadillas, burpees y remo. Pero parece que en realidad se trataba de compañero de esfuerzos y que ya se conocían de antes. Su nombre es Guillermo, tiene 41 años, es empresario y reside en el pueblo sevillano de Castilleja de la Cuesta. Es CEO de Verde Green, la empresa de césped artificial que Kiko Pantoja e Irene Rosales contrataron en 2020 para su jardín, tal y como ha informado Gema López.