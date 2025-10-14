Suscribete a
Irene Rosales, relacionada con un empresario sevillano tras su ruptura con Kiko Rivera

Según revelaron Lorena Vázquez y Laura Fa en 'Mamarazzis', la exmujer de Kiko Rivera mantiene una relación con Guillermo, un hombre discreto y deportista

GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Han pasado poco más de dos meses desde que Irene Rosales y Kiko Rivera anunciaran su separación, tras once años juntos. La ruptura fue silenciosa, sin reproches públicos y dejando en claro que su prioridad serían sus hijas: Ana y Carlota.

Ahora, todo apuntaría ... a que Irene habría vuelto a ilusionarse. Según contó Lorena Vásquez en el programa 'Y ahora Sonsoles', la exmujer de Kiko estaría saliendo con Guillermo, un empresario sevillano de uno 40 años, moreno, con barba y deportista. La periodista señaló que la pareja vive un romance muy discreto e incluso, aseguró que este nuevo amor representa un refugio de calma tras años de exposición constante.

