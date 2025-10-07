El aniversario más triste de Kiko Rivera e Irene Rosales: nueve años de una boda 'maldita'

Qué día aquel. Un 7 de octubre de 2016 se casaban Kiko Rivera e Irene Rosales en una boda en la que estuvieron Isabel Pantoja, los tres hermanos del DJ y varias parejas que ya no lo son. De lo que ... entonces parecía una familia unida y dichosa, ahora solo queda humo y cenizas. Igual que el matrimonio que era protagonista hace justo nueve años.

La prensa del momento lo calificó entonces como «un auténtico cuento de hadas» para una pareja que había desafiado a los malos presagios y habían llevado su relación al siguiente nivel. Hasta este verano, cuando se ha conocido la ruptura del DJ y la modelo, que están llevando con escrupulosa discreción.

Y sí, qué día aquel. En ese comienzo del otoño de 2016 apareció rutilante la mismísima Isabel Pantoja para asumir con orgullo su papel de madrina de la pareja ante la mirada de los tres hermanos de Kiko Rivera. «Hemos disfrutado, llorado y reído juntos porque había una carga emotiva muy grande», dijo entonces el pinchadiscos. No hace falta extenderse en cómo están ahora las cosas entre madre e hijo. No se hablan desde hace años, y lo que queda.

«Que lo vuestro dure para toda la vida»

La boda ocurrió en la Hacienda Los Parrales, de Sanlúcar la Mayor. Hubo un cóctel con más de 20 aperitivos, un precioso al atardecer y una banda de jazz al fondo. «Lo estamos pasando genial. Os queremos mucho y espero que lo vuestro dure para toda la vida», deseó Cayetano Rivera a los casados. «Esperemos que este sea el comienzo de una grandísima aventura juntos», añadió Eva González. Ellos también están separados en la actualidad.

Otra pareja que llegó a Los Parrales completamente enamorada fue la formada por Isa Pantoja y Alejandro Albalá. Pocos meses antes se habían casado en Cancún en una ceremonia sin invitados y de lo más discreta. Proclamaron ser felices hasta el final. Y el final llegó pronto: seis meses duró el matrimonio. Otra pareja que llegó casada a la boda de Kiko Rivera e Irene Rosales y que ya no está junta.

Como tampoco se juntan Kiko Rivera e Irene Rosales. «Adoro a mi hermana y las diferencias que hayamos podido tener en el pasado han quedado atrás. Ha sido muy importante que Isa haya estado presente. Sus palabras y su abrazo son inolvidables», dijo entonces el DJ. Ahora esas palabras y ese abrazo se han olvidado por completo. Tampoco se hablan.

Nueve años en la vida del clan Pantoja

Los que sí duran son Lourdes Montes y Francisco Rivera, quienes acaban de ser padres otra vez. Un matrimonio que, según parece, no presenta fisura alguna. Diferente es la relación –para variar- del torero con Kiko Rivera. Tampoco es precisamente calurosa.

En la boda también hubo un recuerdo para Paquirri, que en paz descanse. «Recordamos a mi padre, al que le hubiera encantado estar aquí, aunque sí que está, en nuestro interior, y sentirlo cerca es parte de la emoción», pronunció Kiko Rivera.

Los detalles de la boda fueron contados por la revista '¡Hola!', exclusiva mediante. Hoy Kiko Rivera no quiere saber nada de las revistas del corazón y ha desatendido cualquier propuesta –con bastante dinero por medio- para contar las cosas de su divorcio de Irene Rosales. También aquí han cambiado muchos las cosas. Nueve años son una eternidad en la familia Pantoja.