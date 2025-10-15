La reacción de Kiko Rivera a las fotos de Irene Rosales con su nuevo novio

El silencio de Kiko Rivera (41 años) vuelve a ser noticia. Acostumbrado a expresarse abiertamente en sus redes, el hijo de Isabel Pantoja ha optado por mantenerse al margen tras los rumores de romance entre su exmujer, Irene Rosales y Guillermo, un empresario sevillano, ... con quien ha sido fotografiado en la capital hispalense y Madrid.

Cabe resaltar que fue apenas hace dos meses cuando el DJ confirmaba su separación de la madre de sus dos hija, Ana y Carlota, tras once años juntos. Desde entonces, ambos han emprendido caminos separados, pero esta semana el foco mediático he vuelto a centrarse hacia ellos tras las imágenes publicadas por las revistas 'Lecturas' y 'Semana', donde se ve a la sevillana soriente al lado de su nueva ilusión.

Irene aparece en las páginas de 'Lecturas' disfrutando de una comida en Cádiz junto a Guillermo, donde los gestos de complicidad y cariño no dejan lugar a dudas el buen momento personal que atraviesa.

Por otro lado, la revista 'Semana' también le ha dedicado un amplio reportaje a la pareja en el que se pueden ver instantáneas de ambos paseando por Madrid durante la participación de Irene en el programa 'Bailando con las estrellas', donde coincidió con la prima de Kiko, Anabel Pantoja. En aquellas fotografías, la excolaboradora aparece junto al sevillano en actitud cómplice, paseando por la capital.

Según detalla el citado medio, Guillermo es un empresario de 41 años, aficionado al deportes y natural de Castilleja de la Cuesta, donde Irene vive con sus dos hijas. Además, señalan que ambos se conocen desde hace tiempo y comparten amigos en común.

Mientras tanto, Kiko ha optado por el silencio y no ha hecho ninguna declaración ni en sus redes sociales, ni en medios, pese a que siempre ha sido especialmente activo en Instagram. De hecho, tras su separación, decidió borras todas las publicaciones de su perfil, dejando únicamente una nueva presentación profesional. «Voy a seguir haciendo música para vosotros porque me encanta (...). Y voy a estar mucho más presente aquí en Instagram», escribió en su momento.

Fuentes cercanas al DJ aseguran que se encuentra centrado en sus hijas y en su nuevo hogar, donde intenta construir una nueva rutima estable, lejos de las polémicas y el ruido mediático que ha acompañado a su familia por años. Sin embargo, la decisión de mantener el silencio ha sorprendido a muchos, especialmente porque Kiko suele ser directo cuando se trata de asuntos personales.

¿Hablará Kiko Rivera en un plató de televisión o reservará sus primeras palabras para una entrevista en una revista? De momento, el hijo la Pantoja mantiene la calma y el hermetismo, mientras Irene Rosales parece haber encontrado una nueva ilusión. El tiempo dirá si este silencio se convierte en una tregua definitiva o en el preludio de una reaparición mediática en toda regla.