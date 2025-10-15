Suscribete a
La reacción de Kiko Rivera a las fotos de Irene Rosales con su nuevo novio

Después de borrar todo su pasado de Instagram, el DJ prefiere enfocarse en su lado más profesional

Así es Guillermo, el empresario sevillano con el que relacionan a Irene Rosales tras su ruptura con Kiko Rivera

Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

El silencio de Kiko Rivera (41 años) vuelve a ser noticia. Acostumbrado a expresarse abiertamente en sus redes, el hijo de Isabel Pantoja ha optado por mantenerse al margen tras los rumores de romance entre su exmujer, Irene Rosales y Guillermo, un empresario sevillano, ... con quien ha sido fotografiado en la capital hispalense y Madrid.

