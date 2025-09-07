Kate Middleton vuelve a revolucionar las redes con otro cambio de imagen: ahora, de regreso al moreno con reflejos

Apenas dos días después de desatar un aluvión de reacciones por sus largos cabellos teñidos de rubio, Kate Middleton volvió a revolucionar las redes este fin de semana con otra aparición y un nuevo cambio de look. Esta vez, de regreso al moreno con reflejos. Esta fue la imagen que mostró durante su asistencia a un encuentro de rugby junto a su marido, el Príncipe Guillermo, suficiente para que la prensa inglesa de pregunte hoy: «¿Qué está pasando aquí?».

No es normal que alguien tan discreta y reservada como es Kate Middleton suscite tantos comentarios, y menos por sus looks. Si acaso, siempre ha sido admirada por su elegancia recatada. Pero ahora está llamando la atención por su aspecto, y más concretamente por su pelo. Sorpresas que da la vida.

Dos apariciones públicas en dos días es algo de enorme calado para una mujer que, como ella, ha venido restringiendo tanto su presencia pública en el último año debido a su tratamiento de cáncer. Por supuesto, su regreso a la escena está siendo muy aplaudido, señal de que su salud mejora.

La polémica del pelo

Pero más que eso, y no deja de sorprender, el debate se está centrando sobre todo en su look. El pasado jueves acaparó todas las miradas con la rompedora elección de un tono rubio para su pelo, también mucho más voluminoso y largo de lo habitual. Aparecieron no pocos haters y las redes sociales se inflamaron. Y algo parecido ha vuelto a ocurrir ahora, pues dos días después la Princesa de Gales ha vuelto a sorprender luciendo un tono en el pelo mucho más oscuro que recuerda al que solía llevar anteriormente.

Kate Middleton acudió junto al Príncipe Guillermo a la final de la Copa del mundo de rugby femenino que enfrentaba a Gales contra Fiji. La Princesa de Gales, que creció viendo rugby con su familia, es conocida como uno de los miembros más deportistas de la Familia Real, y es patrona de la Federación de Rugby.

Kate Middleton, a su llegada al estadio para ver el partido de rugby. GTRES

Sin embargo, el análisis se ha vuelto a centrar en su aspecto. De su anterior y revolucionario look solo conservaba sus ondas. Ahora llevaba el pelo fuera de la cara, recogido hacia atrás solo un mechón y dejando la cabellera suelta. Había destellos rubios, pero ahora es el moreno el que predomina.

Pelo, pero también salud

«La princesa ha causado sensación en las últimas semanas con su nuevo look, que se cree que se debe en parte a haber pasado más tiempo al sol este verano, incluyendo un viaje en yate por las islas griegas con su familia», reconoce ahora 'Daily Mail', uno más de los muchos tabloides ingleses que se han centrado más en hablar del look de Kate Middleton que de su rompedor regreso a la escena institucional.

«¿Qué está pasando aquí?», se preguntan los analistas ahora al comprobar los sucesos cambios de imagen de la princesa. ¿Se habrá hartado tan pronto del rubio? ¿No se habrá visto bien? ¿Habrá cedido a las críticas? ¿Es una forma de reafirmar su personalidad? Mientras tanto, lo realmente notable es su regreso a la escena pública como muestra de salud.