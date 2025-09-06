«Marcará tendencia», o cómo Kate Middleton ha cambiado las críticas a su cabello por admiración

El Príncipe Guillermo y Kate Middleton visitaron el jueves el Museo de Historia Natural de Londres en su reaparición tras finalizar sus vacaciones de verano y los fans de la realeza no hablan de otra cosa que del pelo de la Princesa de Gales, más rubio y más largo. Tras la oleada de haters, ahora se aprecia el surgimiento de un bando contrario y presumiblemente más poderoso. En él milita el estilista Neville Tucker, antiguo favorito de la Reina Isabel, quien ha afirmado que ese cabello «marcará tendencia».

La extraña polémica ha tenido –y sigue teniendo- una extraordinaria repercusión. Y ha traspaso fronteras. Por ejemplo, el viernes salió Sara Carbonero en sus redes sociales para defender a Kate Middleton de los ataques. «En qué momento alguien tiene la poca empatía, bondad y compasión de, sabiendo el proceso de salud que ha atravesado o está atravesando esta mujer, se dedica a hacer juicios de valor dañinos y frívolos…», escribió la periodista.

Ese peinado voluminoso y el color rubio de la princesa supusieron todo un cambio de look. Hace apenas un año, Kate Middleton publicó un vídeo anunciando que estaba libre de cáncer tras someterse a un tratamiento de quimioterapia y aparecía con un cabello castaño oscuro, su color natural.

La defensa del peluquero de la Reina Isabel de Inglaterra

El jueves, sin embargo, la mujer del Príncipe Guillermo lució un estilo más claro y audaz que, según Neville Tucker, propietario de la peluquería Neville's en Mayville, que ostentaba la Orden Real como uno de los salones favoritos de la difunta Reina Isabel, es probable que su nuevo look rubio «desate una nueva tendencia».

«Kate ha optado por un look intenso, notablemente diferente a como estamos acostumbrados a verla», ha declarado Tucker a 'Vanity Fair'. «Lleva tiempo experimentando con tonos rubios, pero el año pasado lució su tono más oscuro en mucho tiempo. Esto hace que el cambio sea bastante drástico; diría que este es el tono más rubio que la hemos visto», ha observado.

El reputado estilista, cuyas opiniones se tienen muy en cuenta tanto en la familia real como en los fans de la Corona, ha proseguido su análisis: «Antes de esto, la tendencia era el cabello castaño, y Kate defendía ese look castaño natural. Se consideraba más de moda, pero con el rubio más rubio de Kate, es probable que se desencadene una tendencia en la que más mujeres pedirán mechas rubias o en tonos miel».

La capacidad de Kate Middleton para influir

Con esta opinión, Tucker planteaba todo un reto: saber exactamente si Kate Middleton mantiene intacta –o incluso ha mejorado- su capacidad de influir en los seguidores de familia real británica. La apuesta es fuerte.

La reaparición de la Princesa de Gales llega después de un verano ajetreado para ella y su familia, que incluyó un viaje a Cefalonia, una isla en el mar Jónico situada al oeste de Grecia continental, a bordo de un superyate de lujo.

Guillermo y Kate Middleton suelen pasar el verano en Norfolk, y más concretamente en su casa de campo, Anmer Hall, pero tras un año difícil para la familia, esta vez la pareja decidió viajar al extranjero para disfrutar de «las vacaciones de su vida», según una fuente real. Parece que fue allí donde la Princesa de Gales planeó presentar una nueva imagen, aunque quizá no pensaba entonces que iba a arrojar tanto debate. Así, hasta completar un extraño camino que ha ido desde la aparición de furibundas críticas hasta la posibilidad de que crear «tendencia».