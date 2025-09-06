Confirmado el especial de Navidad de Kate Middleton... ¿qué hará Meghan Markle?

Por si hubiera dudas, Kate Middleton acudirá otro año más fiel a su cita del concierto de villancicos 'Together at Christmas', el evento navideño que la Princesa de Gales organiza desde 2021 y que rinde homenaje a voluntarios locales y trabajadores de organizaciones benéficas con lecturas y actuaciones musicales. Y ahora la pregunta es: ¿qué preparará Meghan Markle para Netflix?

El concierto del año pasado fue especialmente significativo para Kate Middleton, ya que tuvo lugar poco después de completar la quimioterapia tras su diagnóstico de cáncer. Al final de otro año de altibajos, la Princesa de Gales disfrutará de nuevo de la tradición navideña y de ese programa que a ella le encanta hacer.

La Fundación Real ha confirmado que el concierto anual de Kate Middleton se celebrará de nuevo este año. Tradicionalmente, el evento tiene lugar en la abadía de Westminster a principios de diciembre, se graba completo y posteriormente se edita y se emite en todo el país cuando se acerca la Navidad.

Música y lecturas de celebridades y royals

«Para cerrar 2025, Together at Christmas' volverá a reunir a comunidades de todo el Reino Unido para homenajear a las personas que se han esforzado por ayudar a los demás con los servicios a su comunidad más impactantes«, proclamó la fundación. Además de los números musicales, también incluye lecturas con temática navideña y siempre con la participación de celebridades y miembros de la familia real.

El concierto del año pasado contó con lecturas del Príncipe Guillermo, la actriz Sophie Okonedo y el actor Richard E. Grant, así como actuaciones de los cantantes Olivia Dean, Gregory Porter y Paloma Faith, la pianista Rosie Chan y más. También se recuerda al ciclista olímpico Chris Hoy, quien recientemente reveló su diagnóstico de cáncer terminal, y la estrella de 'Downton Abbey', Michelle Dockery, cuyo prometido falleció a causa de un raro tumor de cáncer en 2022.

El concierto del año pasado también fue especialmente significativo para Kate Middleton, ya que tuvo lugar poco después de completar sus tratamientos de quimioterapia contra el cáncer. A ella y a Guillermo les acompañaron en el evento sus hijos: el Príncipe George, de 12 años, la Princesa Charlotte, de 10, y el Príncipe Louis, de 7, así como los familiares de la princesa.

«Amor, bondad y perdón»

Kate Middleton escribió unas emotivas palabras para el evento, firmadas de su puño y letra, donde habló de la Navidad: «Nos da la oportunidad de detenernos y reflexionar sobre las cosas más profundas que nos conectan a todos. Es cuando nos detenemos y nos alejamos de las presiones de la vida diaria que encontramos el espacio para vivir nuestras vidas con un corazón abierto, con amor, bondad y perdón».

Y añadió: «Sobre todo, nos anima a recurrir al amor, no al miedo. El amor que nos mostramos a nosotros mismos y el amor que mostramos a los demás. El amor que escucha con empatía, el amor que es bondadoso y comprensivo, el amor que perdona y el amor que trae alegría y esperanza».

El morbo lo pone Meghan Markle

Esta edición del especial de Kate Middleton vendrá acompañada por una buena dosis de morbo que llegará del otro lado del Atlántico. Hace semanas que la prensa británica especula con la posibilidad –o certeza- de que Meghan Markle 'contraprograma' su propio especial de Navidad, que probablemente tendría un tono sensiblemente diferente al de la Princesa de Gales.

Los duques de Sussex firmaron la millonaria renovación de su contrato de Netflix y se especula con que la plataforma habría incluido entre las condiciones la grabación de un programa especial navideño. Además, se habría reservado la posibilidad de 'influir' en los contenidos, sugiriendo cosas para intentar mejorar las audiencias de los últimos programas de Meghan Markle y el Príncipe Harry.