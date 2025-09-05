Así fueron las íntimas vacaciones de Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra antes de su reaparición

El misterio parece haberse resuelto: los principales medios de comunicación británicos aseguran que Kate Middleton, Guillermo de Inglaterra y sus hijos disfrutaron de unas vacaciones privadas a bordo del yate de lujo 'Lady Beatrice', navegando por las aguas turquesas del mar Jónico.

Los miembros de la Familia Real británica aterrizaron el pasado 21 de julio, tras viajar en avión privado, en la isla griega de Cefalonia, en el archipiélago de las islas Jónicas. Una vez allí, embarcaron a bordo del 'Lady Beatrice' en el puerto de Svoronata.

Aunque durante su estancia en la isla el barco atracó en distintos puertos y bahías, las apariciones de la familia en tierra firme fueron escasas, ya que pasaron la mayor parte del tiempo a bordo del espectacular 'Lady Beatrice'. Ni siquiera llegaron a visitar la célebre localidad de Fiscardo donde, con toda probabilidad, habrían atraído toda la atención de medios y curiosos. Según el medio griego 'Protothema', los pocos isleños que tuvieron contacto con ellos aseguran que los pequeños de la familia son muy educados.

El yate, que perteneció a los gemelos Barclay — David y Frederich— hasta la muerte del primer en 2021, y fue adquirido recientemente por el empresario Peter Dubens, fundador de 'Oakley Capital', por 20 millones de libras. Con 60 metros de eslora, alberga ocho suites de lujo con capacidad para alojar hasta 16 personas. La principal dispone de su propio estudio y vestidor. A bordo también hay piscina, salón de belleza y un elegante salón con piano de cola.

Destino paradisíaco

La paradisiaca isla de Cefalonia fue también este verano el destino de descanso de varias celebridades. Ente ellas, Kylie Jenner, quien la visitó el pasado julio acompañada de su amiga, la influencer greco-estadounidense Anastasía Karanikolaou, y Magic Johnson, que fue visto con su mujer también en la vecina isla de Corfú.

La realeza europea elige Grecia

Los príncipes de Inglaterra no han sido los únicos miembros de la realeza que han elegido Grecia para disfrutar unos días de descanso e intimidad. Supuestamente, en agosto, los Reyes de España habrían visitado a los monarcas de los Países Bajos en la villa de verano que tienen en Kranidi, en el Peloponeso. Por su parte, Doña Sofía pasó los últimos días de agosto en la capital griega para celebrar el cumpleaños de su cuñada, Ana María de Dinamarca.