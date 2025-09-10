José María Almoguera reanuda su guerra con Alejandra Rubio: «He hecho lo imposible por conocer al hijo de mi prima»

Ni una semana de calma en el clan de las Campos. Ahora quien ha salido a escena ha sido José María Almoguera. Ya en paz con su madre, Carmen Borrego, ahora se ha acordado de la otra parte de la familia y ha sacudido a Alejandra Rubio, a quien ha recordado que todavía no ha podido ver al hijo de su prima. Por lo que sea. Lo cuenta en 'Lecturas'.

A sus 33 años, José María Almoguera parece atravesar al fin una época de relativa calma y estabilidad. Habla maravillas de su actual pareja, María 'La jerezana', con la que se marcha a vivir en breve. También se ha vuelto a juntar con su madre, tras limar serias asperezas en platós de televisión. Pero su otro frente, el de Alejandra Rubio, permanece abierto.

Fue un ya lejano día de julio cuando José María Almoguera aseguraba que estaba «dispuesto a todo» para conocer al hijo de Alejandra Rubio, a quien todavía no ha visto. Y así sigue. Ahora ha asegurado en 'Lecturas' haber hecho «lo imposible» por acercarse a la hija de Terelu Campos y conocer al hijo que tuvo recientemente, pero lamenta que la chica no haya facilitado el encuentro. No parece muy interesada, a lo que se ve.

La prima y su hijo

«A mi prima no la conoce -en referencia a María, su pareja-. Y yo tampoco conozco a su hijo», ha confesado con cierto pesar. Unas palabras que ponen de manifiesto que, pese al clima de reconciliación que hay en parte de la familia y en él mismo, esta facción del clan todavía presenta una avería.

Aparentemente, esta es la única quiebra en el dique de José María Almoguera, quien por lo demás parece muy satisfecho con su vida actual. Así, ha afirmado a la citada revista que hoy se siente «más tranquilo, más feliz y más dueño» de sus decisiones. ¿Y cuál fue el punto de inflexión? «Fue el divorcio -corrige, separación-. Fue cuando dije: 'No quiero esta vida, no quiero estar enfadado con todo el mundo'», ha dicho a 'Lecturas'.

Con su madre, Carmen Borrego, ya parece que se aplacaron las iras surgidas a raíz de una exclusiva y unos dineros que se perdieron por el camino. Ambos hicieron públicas sus desavenencias en los platós y escogieron el mismo medio para arreglar los desencuentros.

Carmen Borrego y María 'La jerezana'

Según ha dicho ahora, la relación con su madre atraviesa ahora un momento «maravilloso», si bien ha matizado que tampoco se arrepiente de los desencuentros del pasado, que los observa como un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante. «A veces hay que dar un golpe en la mesa para que las cosas cambien. Defender la verdad me ha ayudado a tener una relación más real con mi familia», ha explicado.

María 'La jerezana' es ahora mismo la mayor alegría de su vida. «Es única en su forma de ser, tan natural que te hace sentir cómodo en cualquier situación. Es alguien con quien puedes hablar de cualquier tema, y yo antes no había tenido eso», ha dicho con admiración. Y tiene la aprobación de Carmen Borrego y de todo el mundo (salvo, quizá, Alejandra Rubio): «Mi madre la adora, mi hijo la adora, mi padre le tiene mucho cariño, mi hermana se lleva genial con ella. Todos han encajado con María«.