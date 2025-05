José María Almoguera responde a Alejandra Rubio: «Me molesta que hable en esos términos de mi madre»

El clan Campos vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. Esta vez, el foco se ha centrado en el enfrentamiento entre José María Almoguera y su prima, Alejandra Rubio, después de la filtración de unos audios en los que esta última se refiere en términos muy duros a su tía Carmen Borrego. Las declaraciones han causado un auténtico terremoto emocional en una familia que no pasa precisamente por su mejor momento.

Los audios, que salieron a la luz a través de redes sociales y medios digitales, muestran a Alejandra Rubio criticando abiertamente a su tía por realizar una exclusiva enseñando la casa de Málaga que perteneció a su abuela, la icónica María Teresa Campos. En ellos, la hija de Terelu Campos lanza calificativos que no han dejado indiferente a nadie, llegando a referirse a su tía como «subnormal», y asegurando que la actitud de Carmen Borrego le parece «inaceptable» y «fuera de lugar».

Una reacción esperada

La reacción de José María Almoguera no se ha hecho esperar. El hijo de Carmen Borrego, intervino este miércoles en el programa 'TardeAR', donde respondió a las palabras de su prima.

«Sí, me molesta que hable en esos términos de mi madre, pero sobre todo me molesta que se exprese así con cualquiera. Porque si alguien que se ha vendido como una persona de tu confianza acaba traicionándote de esa manera, algo no va bien», señaló Almoguera. Las declaraciones evidencian que más allá de las duras palabras vertidas hacia su madre, lo que más le duele es el contexto en el que se han producidos: una conversación grabada en la privacidad.

«A mí lo que me molesta es que, con cualquiera que venga, tu hables en esos términos de tu familia (…). Era la casa de mi abuela, por desgracia ya no lo es. Mi abuela falleció, y ahora la casa es de mi tía y de mi madre. Ojalá siguiese siendo la casa de mi abuela, porque eso significaría que sigue estando entre nosotros. Pero es la casa que han heredado ellas, y ahora mismo las que se hacen cargo de esa casa son ellas. Y si quieren sacar algún beneficio, como si la quieren alquilar… Ellas decidirán si vender o lo que sea«, ha añadido.

Además, añadió que no piensa entrar en una guerra pública, pero que le parece triste que los vínculos familiares puedan deteriorarse de esta forma. «No quiero montar un circo, pero las cosas como son. Hay formas y formas, y esta no es», concluyó.

Alejandra no se retracta

Alejandra Rubio, habitual colaboradora en 'Vamos a ver', no tardó en dar su versión de los hechos. Desde el plató, la joven reconoció la autenticidad de los audios, pero no mostró intención de retractarse por completo. «Yo no quiero tener nada que ver con esto. No quiero entrar en más guerras familiares. A veces soy muy impulsiva y digo las cosas de una forma muy bruta. Pero eso no significa que no las piense», sentenció.

Aunque se mostró algo arrepentida por las formas, Alejandra dejó claro que sigue considerando inapropiado el gesto de su tía al realizar una entrevista mostrando la casa de la matriarca familiar. «No lo comparto, y punto. Y si lo he dicho de forma brusca, pues es que soy así. Pero no quiero más conflictos, de verdad», añadió.