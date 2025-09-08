La vida personal de Mar Flores: abuela a los 56 años, la relación con su hijo Carlo Constanzia y la ruptura con su novio

Durante muchos años, Mar Flores fue considerada como una de las mujeres más bellas de España. La modelo madrileña, que saltó a la fama en la década de los 90 tras ganar el premio 'Rostros de los 90' de la revista Elle, se acabó consolidando años después como uno de los personajes más polémicos de la prensa del corazón gracias a la relación con su primogénito, Carlo Constanzia, y a sus sonados romances. Entre ellos, 'La flor de Usera' se acabó codeando con hombres tan conocidos como Bertín Osborne, Alessandro Lequio o Cayetano Martínez de Irujo.

De todos estos noviazgos, así como de los escándalos en los que se vio envuelta durante su época de máximo esplendor, habla ahora en sus memorias, 'Mar en Calma', que saldrá publicado en La Esfera de los Libros el próximo 10 de septiembre. «Yo era demasiado libre y vivía mi vida como se vivía fuera de España. La España de los 90 no estaba preparada para Mar Flores», recuerda ahora sobre todos los conflictos que protagonizó en una entrevista para la revista Vanity Fair.

Con motivo de esta reciente publicación, la empresaria española no ha dejado de aparecer en diversos medios de comunicación para publicitar esta autobiografía. También lo hará este lunes 8 de septiembre como primera invitada de la semana de 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos en Antena 3. Allí concederá su primera entrevista en televisión sobre el libro y hablará en exclusiva sobre todos los detalles que esconde.

De una compleja infancia en Usera a convertirse en modelo internacional

La infancia de Mar Flores no fue nada sencilla, y menos aún feliz. La madrileña creció en la calle de Antonio López, entre los barrios de Usera y Legazpi, y desde bien pequeña tuvo que soportar las burlas por su físico. A su altura de 1,82 metros, que más tarde le valdría para destacar sobre las pasarelas, se le sumó su complexión delgada y sin apenas desarrollar, convirtiéndola en el foco del acoso escolar de muchos de sus compañeros durante su juventud. «No tenía amistades y me sentía excluida y acomplejada. Con catorce años no era el patito feo, sino el más horroroso», contó en una entrevista para ¡HOLA!.

Por aquel entonces, la española no se planteaba siquiera tener una carrera relacionada con el modelaje. En su lugar, apostó por estudiar Psicología por la UNED, hasta que un buen día su suerte cambió por completo. Mientras daba un paseo por la calle, una persona le interceptó y la invitó a apuntarse a un concurso de belleza. Lo hizo con pocas esperanzas de ganar, pero, para su sorpresa, acabó siendo nombrada Rostro de los Noventa en el año 1989. Un acontecimiento que cambió su vida para siempre.

Mar Flores fue una de las modelos más influyentes de los años 90 tras ganar el concurso Rostro de los Noventa Eduardo Ripoll

Este título, otorgado por la revista Elle, permitió que a Flores se le abriera un nuevo mundo de oportunidades laborales. Gracias a ello, la vimos desfilando para marcas tan reconocidas como Armani o Cacharel, siendo imagen de otras como Multiopticas, Freixenet o Montblanc y siendo portada de las grandes revistas españolas de belleza. Además, consiguió hacerse un hueco en el cine y la televisión, con proyectos como 'VIP Noche', 'Bellezas en la nieve', 'Compuesta y sin novio' o 'Los años desnudos'.

Las parejas más conocidas de Mar Flores

Al margen de su desempeño como modelo, lo cierto es que el otro aspecto por el que ha destacado Mar Flores ha sido su extensa vida amorosa. Casada en dos ocasiones, a la presentadora no le ha ido especialmente bien en este plano, aunque su repertorio de amantes es bien conocido. Entre sus múltiples conquistas se encuentran nombres conocidísimos de la jet-set española e internacional, así como de la televisión de nuestro país.

El primero de ellos fue el cantante Bertín Osborne, con el que protagonizó uno de sus primeros 'affaires' pocos meses después de saltar a la fama. Ambos se conocieron en 'VIP Corazón', donde la modelo trabajaba entonces como presentadora, aunque el intérprete decidió dar por finalizada la relación antes de que esta fuera a más.

Poco tiempo después, Flores conocería a su primer marido, el aristócrata y empresario Carlo Costanzia di Costiglione, con el que se casó en 1992 y junto al que tuvo a su primer hijo, Carlo Constanzia Jr. No obstante, esta relación no duró mucho por culpa de los celos del italiano, al que esta definió como «un hombre violento». Tras el gran calvario que supuso su separación, llegó uno de los peores momentos de su vida: denunció públicamente que su exmarido había secuestrado al niño y se lo había llevado a Italia. «Decía que yo era una drogadicta, que había trabajado en películas porno. Allí nadie sabía quién era yo así que supongo que muchos le creyeron a él», según explicó a El Mundo.

Mar Flores junto a su exmarido, el empresario italiano Carlo Constanzia di Costiglione KP

Años después, a Flores se le relacionó con otro gran empresario, Fernando Fernández-Tapias, con el que mantuvo un sonado romance durante casi un año. A este lo dejó por otro conocido de la prensa rosa española, el aristócrata y colaborador de televisión Alessandro Lecquio, con el que apenas duró tres meses.

Su noviazgo más sonado fue el que protagonizó con Cayetano Martínez de Irujo, no sólo porque ambos se conocieron siendo los solteros de oro de la época, sino por las declaraciones que ambos dejaron tras su ruptura después de dos años juntos. Se dice que ambos sellaron su amor en Kenia por el rito zulú, una ceremonia que no tenía validez legal en España. Posteriormente, él habló de la modelo como «una mujer maquiavélica y fría», mientras que ella lo calificó como «un hombre desgraciado» y aseguró que su exsuegra, la duquesa de Alba, había amenazado con «desheredarle» si seguía con ella.

Mantuvo una relación de varios años con el aristócrata Cayetano Martínez de Irujo Korpa

Aún así, la modelo tuvo tiempo de volver a casarse. Lo hizo en el año 2001, dos años después de conocer al que se convertiría en su marido, el empresario Javier Merino. Junto a él tuvo otros cuatro hijos y se separó tras 17 años de relación, en medio de la ruina económica que este atravesó allá por 2013. «La decisión de terminar con mi matrimonio no fue mía, fue de Javier. Como mujer, me sentí muy dañada, porque no me sentía que valiera como profesional o como madre estupenda. Esa parte sí que me costó reconstruirla», reveló esta.

Flores estuvo casada durante más de una década con el empresario Javier Merino, del que se separó en 2016 Belén Díaz Alonso

En los últimos tiempos, a Mar Flores se la ha relacionado con otros hombres de dinero. Hasta hace unos meses, mantuvo una relación de casi ocho años con el magnate mexicano Elías Sacal, con el que rompió en el año 2024. Por su parte, en las últimas semanas muchos medios han asegurado que podría tener una nueva ilusión: Nicolás Corrochano y Anton, un empresario belga 15 años más joven que ella, con el que ya se dejó ver hace varios meses.

Los cinco hijos de Mar Flores y su relación con Carlo Constanzia

Durante estos años, Mar Flores ha tratado también de volcarse con sus cinco hijos: el primero, Carlo Constanzia, nacido de su matrimonio con el empresario italiano de mismo nombre, y los otros cuatro, Mauro (19), Beltrán (16) y los mellizos Bruno y Darío (12), fruto de su relación con Javier Merino.

El mayor de todos ha sido también el que ha protagonizado más titulares en los últimos años. El joven, que creció en Italia con su padre, no tuvo una infancia feliz y llegó a verse envuelto en varios delitos por estafa hace unos años, por la que acabó cumpliendo una condena de 21 meses, rompiendo por completo el corazón de su madre. «Mi hijo se ha equivocado. Es bueno pero está mal influenciado. Yo le amo más que a mi vida, pero quizás no entiende que no se puede permitir muchos más fallos», aseguró la modelo entonces.

A pesar de estas diferencias casi insalvables entre madre e hijo, en los últimos meses ambos han reenfocado su relación y se llevan mejor que nunca, especialmente desde el nacimiento de su único nieto.

Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia

Abuela a los 56 años: así se lleva con su nieto y con su nuera, Alejandra Rubio

Para Mar Flores, el nacimiento de su primer nieto, Carlo, fruto del noviazgo de su hijo mayor con Alejandra Rubio, la primogénita de Terelu Campos, ha supuesto todo un cambio en su vida. A sus 56 años, la recién estrenada abuela asegura que la llegada del pequeño ha supuesto un antes y un después en la relación con Carlo Jr. «El nacimiento de mi nieto ha sido un cordón umbilical que nos ha vuelto a unir. Ahora, creo, sin darle explicaciones, que se dará cuenta al ser padre de lo difícil que es hacer todo bien», ha asegurado la expresentadora en una entrevista con Vanity Fair, reconociendo que ha perdido mucho tiempo con el joven.

Según contó el hijo de la modelo en una entrevista, para Flores el embarazo de su novia fue toda una sorpresa, aunque también una gran alegría: «Con mi madre pasó exactamente lo mismo. Bueno, a ella le impactó un poco más, pero se lo tomó muy bien. Se puso supercontenta y me dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa. Fue muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo me esperaba».

En estos meses desde el nacimiento del pequeño, Mar Flores se ha volcado con el niño y también con su nuera, Alejandra Rubio. De hecho, llegó a regalarles la primera casa que compró con su sueldo de modelo: «Se la he regalado. Yo he ganado dinero porque llevo muchos años trabajando. Mi primera casa me la compré yo; mi segunda casa me la compré yo; mi tercera casa me la compré yo; mi primer negocio grande lo hice yo... Y mis hijos los he hecho yo. Entonces, las cosas más importantes de mi vida las he hecho yo», ha contado en esta charla, dejando claro que nunca ha sido una mantenida.