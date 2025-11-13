Javier Ambrossi, ilusionado tras la ruptura con Calvo, según '¡Hola!'

Han sido una de las parejas más queridas de la crónica social. Desde que se conocieron en 2011, Javier Calvo y Javier Ambrossi, popularmente conocidos como 'Los Javis', se convirtieron en un tándem inseparable, tanto en lo personal como en lo profesional. Sin ... embargo, su historia de amor ha llegado a su fin.

Fue el pasado martes 11 de novimbre que 'El País' reveló que los directores y guionistas habían decidido tomar caminos separados tras más de una década de relación. La noticia, adelantada días antes en el pódcast 'Mamarazzis', fue después ampliada por la revista '¡Hola!', que detalló que la separación no es reciente, sino que se produjo hace varios meses, en términos de absoluta cordialidad.

Una ruptura discreta y sin dramas

Según explicó el citado medio, los Javis ya no eran pareja el pasado mes de junio, cuando se dejaron ver juntos en el festival Primavera Sound de Barcelona, donde Calvo actuó con su grupo musical, Raya Diplomática. Pese a la ruptura, ambos decidieron mantener su unión profesional y continuar al frente de los proyectos que los han consolidado como referentes de la industria audiovisual.

Fuentes cercanas a la pareja aseguraron al citado medio que entre ellos «sigue existiendo una gran complicidad» y que su forma de trabajar «no ha cambiado en absoluto». Buena muestra de ello fue su reciente paseo por el centro de Madrid junto a la actriz estadounidense Glenn Close, tras finalizar el rodaje de las escenas de 'La bola negra', la película que codirigen y que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Penélope Cruz, Lola Dueñas, Antonio de la Torre y Miguel Bernardeau.

La nueva ilusión de Javier Ambrossi

Pero además de su sólida alianza profesional, la revista '¡Hola!' ha revelado un detalle hasta ahora desconocido: Javier Ambrossi habría vuelto a ilusionarse. Según el entorno del cineasta, lleva varios meses viéndose con un técnico de la industria audiovisual. A pesar de que todavía es pronto para hablar de una relación formal, la revista apunta que el joven ya ha estado en el chalet que Ambrossi y Calvo compraron hace menos de dos años en las afueras de Madrid.

Por su parte, Javier Calvo reside ahora en el piso del centro de la capital donde vivía antes de mudarse con Ambrossi, y también habría vivido una breve historia con alguien del reparto de 'La bola negra', aunque ese idilio, según la publicación, ya estaría terminado.

Lejos de distanciarse, los directores siguen volcados en su carrera común. A través de su productora, Summa Content, continúan desarrollando proyectos como 'Cardo', 'Superstar', 'Mariliendre' o 'Vestidas de azul', además de participar en la producción de 'Las malas', la nueva película de Armando Bó protagonizada por Karla Sofía Gascón.

Mientras Javier Calvo explora su faceta musical con su banda y Javier Ambrossi disfruta de esta nueva etapa sentimental, ambos mantienen su compromiso con un universo creativo que ha marcado a toda una generación. Porque, más allá del amor, su unión artística sigue siendo inquebrantable.