Suscribete a
ABC Premium
Directo
Acusaciones y defensa confrontan tesis en la última jornada del juicio al fiscal general
Última hora
El abogado general del TJUE considera que la amnistía no incumple preceptos europeos en malversación y terrorismo

Stella Banderas comparte imágenes inéditas de su boda con Alex Gruszynski

La hija de Antonio Banderas revive su gran día en Valladolid con fotografías nunca vistas y una emotiva reflexión sobre el poder del amor y la familia

El emocionado homenaje de Antonio Banderas a Stella del Carmen: un carrusel de fotos para «un reencuentro familiar entrañable»

Stella Banderas comparte imágenes inéditas de su boda con Alex Gruszynski
REDES SOCIALES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A pocos días de cumplirse un mes de su boda, Stella del Carmen Banderas ha compartido su álbum más íntimo de la idílica ceremonia donde le dio el 'sí, quiero' a Alex Gruzynski, su pareja de toda la vida. La hija de Antonio ... Banderas y Melanie Griffith publicó una serie de fotografías inéditas de la boda más esperada del año, junto a una carta llena de emoción y gratitud.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app