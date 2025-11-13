Stella Banderas comparte imágenes inéditas de su boda con Alex Gruszynski

A pocos días de cumplirse un mes de su boda, Stella del Carmen Banderas ha compartido su álbum más íntimo de la idílica ceremonia donde le dio el 'sí, quiero' a Alex Gruzynski, su pareja de toda la vida. La hija de Antonio ... Banderas y Melanie Griffith publicó una serie de fotografías inéditas de la boda más esperada del año, junto a una carta llena de emoción y gratitud.

En sus redes sociales, la joven compartó un carrusel de imágenes que resumen la escencia de aquel fin de semana mágico en Valladolid, en las que se le puede ver bailando con su esposo, con su padre, e incluso, luciendo sus dos vestidos de novia.

Acompañando las instantáneas, Stella ha querido poner en palabras lo que significó para ella ese momento. «Nunca soñé con una gran boda cuando fuera mayor, pero siempre he sido una amante y buscadora de las palabras sagradas. Alex y yo queríamos honrar el ritual de la ceremonia poniendo énfasis en la intención y el poder de lo que se dice», comienza escribiendo. «También queríamos crear un espacio donde nuestros amigos y familiares pudieran reunirse, crear nuevos recuerdos juntos y disfrutar al máximo. Todos se volcaron por nosotros de una manera que nunca podría haber imaginado, haciendo de este día la experiencia más sagrada, cálida y especial de mi vida. Ojalá pudiéramos vivirlo de nuevo».

Sus palabras muestran el carácter íntimo y espiritual de una celebración en la que participaron más de doscientas personas, muchas de ellas llegadas desde Estados Unidos y Los Ángeles, donde la pareja reside. «Gracias a todos nuestros amigos y familiares que viajaron desde distintos rincones del mundo para celebrar con nosotros durante tres días. Y, sobre todo, gracias a mis maravillosos padres por ser las personas más amorosas, generosas y geniales del mundo», concluye.

Una mágica velada

El enlace, celebrado el 18 de octubre, reunió a familiares y amigos de ambos en la Abadía Retuerta LeDomaine, un enclave rodeado de viñedos donde Stella y Alex sellaron su historia de amor, que comenzó en la infancia. Allí, la discreción fue absoluta: contratos de confidencialidad, retirada de teléfonos móviles y un dispositivo de seguridad que blindó cada rincón del recinto.

Aun así, horas después de la ceremonia, Antonio Banderas quiso tener un gesto con la prensa desplazada hasta el lugar. «Estamos con toda la familia y los amigos que han llegado de Estados Unidos y Málaga. Ha sido muy bonito y muy emocionante. Estamos muy contentos. Ha habido lagrimilla, claro. Es que claro llevan toda la vida juntos, una relación de 25 años. No ha habido nervios, ha habido elegancia. Melanie también muy emocionada. Quiero agradecer a toda la gente de Valladolid lo bien que nos han tratado. A los camareros, todos se han portado muy bien», declaró el actor mientras brindaba con champán ante los medios.

Visiblemente emocionado, Antonio añadió: «Yo este lugar ya lo conocía y por eso nos vinimos aquí. Vio una foto, se acordó de la iglesia consagrada y ya se quedó ella con la idea de hacerlo aquí. Ella quería hacerlo en un sitio espacioso y en el que pudiéramos alojar a 200 personas sin dificultad. La gente de Los Ángeles había hecho un viaje muy largo».

Los detalles más personales

Entre los invitados, además de Melanie Griffith y Dakota Johnson, se encontraban Jesse Johnson, hermanastro de la novia; Atherton Grace Johnson; y varios amigos de la pareja, como el actor Blake Lee, que ofició la ceremonia con un discurso profundamente personal.

Por su parte, la madre de la joven también decidió publicar algunas instantáneas de aquel mágico día: «¡Stella y Alex están casados! Este fue el momento más alegre, amoroso, dulce, magnífico. ¡Tanto amor!», escribió la actriz en su cuenta de Instagram, acompañando la dedicatoria de un carrusel de imágenes donde se puede ver el primer baile de los novios, el elegante look que lucía en este día tan especial y, sobre todo, las fotos familiares.