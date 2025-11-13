Suscribete a
Andy supera a Rosalía en descargas musicales en España

El cantante, que acaba de iniciar su carrera en solitario, ha logrado más descargas que la catalana en Itunes de nuestro país

Andy ficha con la agencia de management más poderosa de España, anuncia sus primeros conciertos sin Lucas y publica 'Marioneta'

Andy Morales y Rosalía
Andy Morales y Rosalía gtres
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Una vez disuelto definitivamente el dúo musical 'Andy y Lucas', Andy Morales ha conseguido arrancar su carrera en solitario con un primer single, 'Marioneta', una canción en la que supuestamente el artista da voz a una historia de amor del pasado, un desamor ... que se transforma en liberación -aunque los rumores apuntan a que en realidad es un tema dedicado a su excomañero lleno de reproches y de rencor-.

