Andy supera a Rosalía en descargas musicales en España

Una vez disuelto definitivamente el dúo musical 'Andy y Lucas', Andy Morales ha conseguido arrancar su carrera en solitario con un primer single, 'Marioneta', una canción en la que supuestamente el artista da voz a una historia de amor del pasado, un desamor ... que se transforma en liberación -aunque los rumores apuntan a que en realidad es un tema dedicado a su excomañero lleno de reproches y de rencor-.

Tal y como confirmó el lunes en la entrevista concedida a 'El Hormiguero', el gaditano ha firmado con GTS, la agencia de management que gestiona las carreras de muchas de las grandes estrellas del pop español como David Bisbal, Lola Índigo, Malú, Pablo Alborán, Raphael, Vanesa Martín o Rozalén, entre otros, y que cuenta con oficinas en más de diez países en Latinoamérica y Estados Unidos, además de España y Portugal.

Gracias al impulso de GTS se espera que la carrera en solitario de Andy se convierta en todo un éxito. Los cientos de miles de seguidores del artista podrán reencontrarse con él en la gira por toda España que se iniciará en marzo 2026, y de la que ya se han anunciado los tres primeros conciertos: 20 de abril en el Teatro Apolo de Madrid, 29 de abril en el Teatre Coliseum de Barcelona y 25 de septiembre en el Teatro Falla de Cádiz.

Casi al mismo tiempo que Andy Morales iniciaba su nueva vida en solitario con una canción revolucionaria, Rosalía sacaba disco. Lux, un trabajo musical en el que habla abiertamente sobre su espiritualidad y reflexiona sobre la fe. La artista ha hecho historia y ha roto récords globales con su nuevo disco que ha generado 42 millones de reproducciones en solo 24 horas. Un logro que la impulsó hasta el puesto número 3 de los artistas globales más escuchados, solo por detrás de Taylor Swift y Bad Bunny, consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes de la música internacional.

Sin embargo, parece que en nuestro país está teniendo más repercusión la canción de Andy. El cantante ha superado a Rosalía en descargas de Itunes de España. De las 100 canciones más descargadas de la plataforma, se encuentra 'Marioneta' en el primer puesto y el segundo lo ocupa 'Berghain' de Rosalía. Todo un hito para el cantante gaditano.