Susanna Griso señala rotunda lo que muchos piensan de la ruptura de Los Javis: «Es un fracaso»

La ruptura de Los Javis pillaba esta semana a todos de sorpresa. Y es que, la pareja, una de las más consolidadas del panorama social, rompía tras 13 años de amor. Un asunto que fue abordado por los diferentes programas de la parrilla de ... televisión como 'Espejo Público' (Antena 3), en donde Susanna Griso, su presentadora, se pronunció alto y claro sobre la separación de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

'Espejo Público' llegaba a 'Más Espejo' con mucha tela que cortar con dos rupturas sobre la mesa. La primera era la de Andy y Lucas y la «gran mentira» que el grupo había contado al público durante sus 20 años de carrera y, la segunda, la de Los Javis.

Un tema, este último, sobre el que Gema López, copresentadora del matinal de Antena 3, comenzó a dar su opinión sobre la separación de Los Javis. «Llevan 13 años juntos compartiendo todo y cada uno ha decidido tomar caminos separados», señalaba la periodista que daba por hecho de que Javier Calvo y Javier Ambrossi seguirían juntos como pareja profesional. «Son muy jóvenes, llenos de proyectos y el patrimonio que han conseguido es brutal», subrayaba López ante las cámaras.

Entonces, Susanna Griso entró en la conversación para puntualizar que si la ruptura de Los Javis había sido «una cosa civilizada» podrían trabajar, incluso, mejor que antes. Sin embargo, la presentadora de 'Espejo Público' fue más allá para pronunciarse rotunda sobre la separación de Javier Ambrossi y Javier Calvo. «Tenemos que superar eso de que las relaciones son para toda la vida y que si no lo son, es un fracaso porque ahora vamos a vivir muchos más años y va a haber muchas relaciones a lo largo de una vida», valoraba la periodista del programa que zanjaba el asunto de manera tajante: «En cualquier caso, lo suyo es una historia de éxito y la ruptura les va a ayudar a seguir trabajando».