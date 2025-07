Isa Pantoja se sincera sobre la depresión posparto que le atormenta

Isa Pantoja está sufriendo depresión posparto. Así lo confesó ella misma a través de su perfil en redes sociales, donde confesó que se encuentra en plena etapa de melancolía tras haber sido madre por primera vez junto a Asraf Beno. Sobre todo por las noches. Aunque ya lo adelantó su marido durante una entrevista exclusiva en 'De Viernes'. Reconoció que la hija de Isabel Pantoja «tuvo un poco de depresión, mucha tristeza, lloraba» después de tener a Cairo, que es como se llama el pequeño.

Tras esto, fue la propia Isa quien compartió una fotografía de cómo estaba su barriga a apenas unas pocas horas de dar a luz y la pena por la que estaba pasando. «Estoy viendo vídeos y fotos de mi tripa y no me creo que hace siete días estuviese a pocas horas de conocer a Cairo. No puedo evitar sentir pena por estos momentos tan bonitos», comenzó diciendo.

La hija de Isabel Pantoja se extendió en hablar de esos «bajones» que le daban por la noche y se quejaba: «Ahora es que no puedo dormir». Es por la noche cuando mira a su bebé y se recuerda del proceso vivido durante el último año. «Le miro y hace los mismos movimientos… ¿En qué momento han pasado nueve meses?», fue la profunda reflexión que ha compartido con sus seguidores. «He sido tan pero tan feliz que no estaba preparada para compartir a mi bebé con el mundo. Tenía que nacer ya y yo no tenía prisa por seguir sintiendo sus pataditas», añadió. «Pienso que he tardado mucho en tener a mi bebé y he perdido años a su lado y siento que el tiempo pasa súper rápido y no quiero», sentenció.

Ahora, la joven ha vuelto a mostrar que su ánimo no ha mejorado. «Y cuando pensaba que no tendría mis bajones, de repente, me ha vuelto todo. Siento que me preparé demasiado para el embarazo pero nadie me habló sobre el posparto. Es una sensación de sentirme sola, aunque no lo esté. De no saber pedir lo que necesito y de tratar de descifrar a mi bebé mientras intento reconocerme a mí misma», ha escrito en una historia de Instagram junto a una imagen suya en la que aparece asomándose tras las sábanas de su cama.

Lo que está claro es que estos momentos de soledad y melancolía los tendrá que pasar sin su madre ni su hermano. Tanto Isabel Pantoja como Kiko Rivera permanecen en silencio y no hay constancia de que hayan levantado el teléfono para felicitarla por el alumbramiento.