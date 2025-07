El «sí quiero» más heavy: Sid Wilson (Slipknot) pide la mano de la hija de Ozzy Osbourne en la despedida de Black Sabbath

El pasado sábado, los legendarios Black Sabbath se despidieron para siempre de sus fans en un mega-concierto en el estadio Villa Park de Birmingham (Inglaterra), en el que participó la flor y natal del heavy metal y el rock internacional. Fue un día ... de emociones fuertes para todos, pero especialmente para el cantante del grupo, Ozzy Osbourne, que vio cómo pedían la mano de su hija durante un descanso de las actuaciones.

Sid Wilson, miembro de Slipknot, le propuso matrimonio a Kelly Osbourne (también famosa por haber sido la presentadora de Fashion Police) en un momento que fue capturado en vídeo y compartido en Instagram, en el que se puede ver a Wilson susurrándole a su novia: «Kelly, sabes que te quiero más que a nada en el mundo». Al principio, Ozzy bromea diciendo «vete a la mierda, no te vas a casar con mi hija», pero entonces Wilson continúa: «Nada me haría más feliz que pasar el resto de mi vida contigo. Así que, delante de tu familia y de todos nuestros amigos, Kelly, ¿quieres casarte conmigo?».

Mirando a su alrededor conmocionada, Kelly asintió con la cabeza, antes de abrazar a Wilson en un largo abrazo, mientras sus amigos y familiares -incluyendo a su madre Sharon Osbourne y su hermano Jack Osbourne- los aplaudían.

Aunque Kelly y Wilson se conocieron en 1999 cuando Slipknot participó en el Ozzfest, el festival itinerante fundado por Ozzy y Sharon, no formarían pareja hasta pasadas dos décadas. Kelly anunció su romance con un post en el Día de San Valentín de 2022, en el que escribió: «¡Después de 23 años de amistad no puedo creer dónde hemos acabado!», y en el que definía a Wilson como su «mejor amigo» y «alma gemela».

Wilson republicó la foto en su propia página de Instagram con el mensaje: «No hay suficientes colores para mostrar la paleta de amor que tengo por ti en mi corazón. Feliz Día de San Valentín mi Amor XoXo».

Sólo tres meses después, Kelly hizo otro anuncio que consolidó la historia de amor: «Sé que he estado muy callada estos últimos meses, así que he pensado en compartir con todos vosotros por qué... Estoy encantada de anunciar que voy a ser mamá. Decir que estoy feliz no es suficiente. ¡Estoy extasiada! escribió en Instagram». El hijo de la pareja, Sidney, nació ese mismo año, uniéndose a los cuatro hijos del hermano Jack como el último nieto del clan Osbourne.

Durante un episodio de septiembre de 2023 del podcast The Osbournes, Kelly se abrió sobre haber «abrazado completamente la vida de mamá» y lo mucho que ella y Wilson adoran a Sidney. «Es lo mejor que me ha pasado nunca. Lo mejor, es adorable», dijo de su hijo. «Me encanta ser madre, lo es todo para mí. Si me hubieras dicho hace 365 días que estaría sobria, feliz y a punto de ser mamá, me habría reído en tu cara. La vida es realmente increíble cuando te esfuerzas. Gracias a todos los que me han apoyado en este camino».

La velada del abuelo Ozzy

La noche que Kelly Osbourne y Sid Wilson se prometieron, fue calificada de «histórica» por la prensa especializada. Jason Momoa ejerció de anfitrión del concierto de más de 10 horas en homenaje a Black Sabbath, celebrado en la ciudad que vio nacer al grupo en 1968, y que contó con actuaciones de bandas icónicas que se inspiraron en la banda, como Metallica, Slayer, Mastodon, Anthrax, Rival Sons, Guns N' Roses, Alice in Chains, Gojira, Pantera, Lamb of God, Tom Morello de Rage Against the Machine y Billy Corgan de The Smashing Pumpkins.

Titulado 'Back to the beginning', el espectáculo ha sido descrito como «el más importante de la historia del heavy metal». Tal como resumió el líder de Metallica durante el concierto, «Black Sabbath es algo más que música, es un sonido potente, fuerte y pesado que conmueve el alma. Celebremos a la banda Black Sabbath. Porque sin Sabbath, no existiría Metallica. Gracias chicos por darnos un propósito en la vida. Gracias Black Sabbath».

Las cerca de 45.000 entradas para este gran espectáculo de despedida de Black Sabbath se agotaron en cuestión de minutos. Desde su último concierto con todos los miembros fundadores en 2005, Black Sabbath ha tocado en reuniones parciales, pero nunca con su formación original al completo, por lo que la ocasión del sábado fue trascendental para los fans del heavy metal de todo el mundo.