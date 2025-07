La tormentosa relación de Michu con los Ortega: del amor por José Fernando al choque con Gloria Camila

La repentina muerte de Michu ha sacudido de nuevo a la familia Ortega, una de las sagas más mediáticas de nuestro país. La gaditana, expareja de José Fernando Ortega y madre de su única hija, falleció el pasado 7 de julio a los 33 años. Aunque por el momento se desconocen las causas exactas del fallecimiento, todo apunta a que podría estar relacionado con un problema congénito de corazón que arrastraba desde hace años y que ya la obligó a pasar por quirófano en 2018.

Detrás de la discreción con la que vivió sus últimos tiempos, alejada de platós y focos, volcada en su trabajo como consultora de productos de belleza y centrada en la crianza de su hija Rocío, de ocho años, se escondía una relación marcada por altibajos y tensiones constantes con parte de la familia Ortega Mohedano. Especialmente con Gloria Camila, su cuñada, con quien protagonizó cruces de declaraciones, distanciamientos y, puntualmente, aparentes acercamientos que nunca llegaron a cuajar del todo.

Michu se convirtió en personaje de la crónica social tras iniciar su noviazgo con José Fernando, el hijo mediano de Rocío Jurado y José Ortega Cano. Fue una relación que desde sus inicios despertó recelos en el entorno del joven, entonces muy vulnerable por sus problemas con la justicia y las drogas. «Me arrepiento de mi conducta, no debería haber hecho nada de aquellas cosas que hice. Las drogas me evadían de la realidad que vivía», confesó en su día José Fernando, que encontró en Michu una tabla de salvación. Juntos desafiaron las reservas de su entorno más cercano y se pusieron, como ella misma reconocía, «al mundo en contra».

Sin embargo, para algunos miembros de la familia, Michu siempre fue vista como una figura incómoda. Gloria Camila, especialmente protectora con su hermano, nunca terminó de confiar en las intenciones de la gaditana. En 2016, mucho antes de que Michu se quedase embarazada, Gloria no se mordía la lengua: «Se ha visto desde el minuto uno que Michu lo único que quiere es volver a salir y hablar y pasearse por los platós. Luego dirá una barbaridad, a lo mejor, que está embarazada, y se hará caja y más caja. Mientras manipula a mi hermano y hacen portadas patéticas en las cuales han pactado que quieren hacer como un robado», sentenció entonces en declaraciones recogidas por 'Diez Minutos'.

Las diferencias entre ambas se recrudecieron cuando Michu hizo pública su versión de la relación. En 2020, en una entrevista para el citado medio, no dudó en calificar a su cuñada como «clasista»: «No suelo llevarme bien con las personas clasistas y tampoco me dejo dominar. Así que hazte a la idea», manifestó.

No obstante, a pesar de las duras palabras, en los últimos años ambas parecieron limar asperezas, al menos públicamente. Compartieron mensajes cariñosos en redes sociales, centrados siempre en Rocío, la niña que, pese a todo, logró unir en ciertos momentos a dos mujeres condenadas a entenderse. «Mi mini yo. Bonita, te quiero», escribió Gloria Camila junto a una fotografía de su sobrina. «Nosotras más, eh. No solo los Pokemon evolucionan», le respondió Michu, tratando de cerrar viejas heridas.

Muy distinta fue la relación de Michu con José Ortega Cano. Con él, siempre mantuvo palabras de afecto y gratitud. «José es un gran padre, adora a sus hijos y conmigo se porta de maravilla. A mí me ayuda en todo, incluso a escondidas de Ana María Aldón y de su hija Gloria Camila», aseguró en aquella entrevista. «Muchas veces me tiene que hablar a escondidas, tiene detalles con mi hija y conmigo que no han visto ni Ana ni Gloria para no tener que darles explicaciones. Yo no puedo ponerle en esa tesitura. Le debo mucho, es muy, muy bueno», relataba entonces.

A pesar de los altibajos, Michu y José Fernando nunca perdieron el contacto. Criaron juntos a su hija, aunque durante años mantuvieron una relación a distancia marcada por las largas estancias del joven en diferentes centros de rehabilitación. Incluso tras su separación definitiva en 2023, seguían compartiendo momentos importantes, como las Navidades, para que Rocío pudiera disfrutar de ambos padres juntos.

Pero ni siquiera esos intentos de acercamiento lograron evitar que los roces reaparecieran. Tras unas fiestas navideñas, Michu no dudó en señalar de nuevo a Gloria Camila por redes sociales: «Menuda decepción con Gloria. Pensaba que era una tía real. Tía de mi hija, digo. Así no quiere ella que mi hija vaya al cumple de su tío José María este finde... Moviendo hilos, ¿llamando a la prensa?», escribió.

Pese a todo, en los momentos más delicados, José Fernando siempre estuvo pendiente de Michu. Hace apenas unos meses, tras sufrir una agresión, la propia gaditana confirmó que fue él el único de la familia que se interesó por su estado: «No puedo hablar. Solo se ha puesto en contacto conmigo el que es más directo a mí», declaró entonces.

Hoy, su muerte deja a una niña huérfana de madre y revive las heridas de una familia siempre rodeada de claroscuros. Rocío, la pequeña, es ahora la única que sigue uniendo a dos mundos que nunca dejaron de chocar.