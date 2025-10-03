La inesperada reconciliación de Cayetano Rivera y Maria Cerqueira: una noche en París un «me gusta» y algo más

Cuando nadie lo esperaba, Cayetano Rivera y Maria Cerqueira han ofrecido señales que apuntan hacia una inesperada reconciliación después de unos meses distantes. Entre medias queda una noche en París, un «me gusta» y alguna cosa más.

Cayetano Rivera y Maria Cerqueira rompieron en mayo tras más de dos años juntos, una decisión tomada de mutuo acuerdo y justificada por ambos debido a la distancia que les separaba, pues ella vive en Portugal y él en España. Dicen que no hubo terceras personas ni celos que valgan, algo de lo que siempre se habla cuando se mete al torero en la ecuación. Distancia física, simplemente. La ruptura se presentó como firme y amistosa, aunque lo cierto es que nunca más se les ha vuelto a ver juntos ni han ofrecido síntoma alguno de acercamiento. Hasta ahora...

Sus últimas apariciones públicas juntos datan de enero de este año, cuando el torero celebró su 48º cumpleaños en Sevilla junto a la portuguesa. A partir de entonces, todo fue de mal en peor hasta que ambos decidieron separarse, algo que hicieron sin demasiado ruido ni reproches.

Una noche en París

Sin embargo, algo ha cambiado en las últimas fechas. Resulta que Maria Cerqueira viajó recientemente a París para acompañar a su hija Kika en un desfile de L'Oreal coincidiendo con la Semana de la Moda en la capital francesa. Y coincide que ese mismo día, Cayetano Rivera también estaba en París, compartiendo en sus redes sociales una imagen tomada en un espejo de ascensor con un mensaje de lo más curioso: «Noche en París».

¿Coincidencia o algo más? Como si fuera un programa de ciencias ocultas, esto es lo que se preguntan los más suspicaces. Un hecho que ha despertado todo tipo de especulaciones entre los seguidores del torero, que es hombre cariñoso. Y muchos afirman que si ambos coincidieron en el mismo lugar, seguro que aprovecharon para encontrarse y pasar un ratito juntos.

Lucía Rivera y Kika

Pero el juego de las suspicacias no queda ahí porque por el camino aparecen las mágicas redes sociales para proponer otro argumento juguetón. Porque Cayetano Rivera ha dado un monumental «me gusta» a la publicación de Maria Cerqueira sobre el desfile de Kika, expresando todo afecto y amor hacia su hija: «En un cuarto lleno de gente siempre te buscaré, Titi. ¡Te amo hasta la luna y de vuelta! ¡París fue emocionante e inolvidable!». Lucía Rivera, hija del torero y amiga cercana de la portuguesa y Kika, también comentó la publicación para decir de la joven aquello de «tan bella».

Lo cierto es que Lucía Rivera y Kika desarrollaron en aquel tiempo una amistad que parece haber perdurado incluso en la ruptura, algo que habría servido para perpetuar la armonía familiar. De hecho, la hija de Cayetano se refirió públicamente a Maria Cerqueira como una «segunda madre», habló de su excelente relación con Kika y se llevó un berrinche cuando se separaron.

Solo el tiempo dirá si todos estos detalles son suficientes para hablar de reconciliación o incluso algo más. De momento, las señales están dando para mucho en las redes sociales y, como tantas cosas en el torero, para acumular buenas dosis de salseo.