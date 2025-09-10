Kiko Rivera e Irene Rosales: un matrimonio marcado por el amor, la tragedia y el escándalo

En once años de relación Kiko Rivera e Irene Rosales han protagonizado una historia marcada por el amor, la estabilidad y la creación de una familia, pero también por la dureza de conflictos familiares, pérdidas, crisis y constantes rumores de infidelidades que han dejado huella en su vida común. Y es que tengan o no tengan que ver con ellos de manera directa, hay muchas cosas que han sucedido en estos años que quizá no habrían tenido lugar de no haber sido personas públicas.

Se conocieron en 2014 en Sevilla por amigos en común y en enero de 2015 nació Ana, su primera hija. Ella se convirtió en el pilar de su familia, en su nexo de unión y el ojito derecho de todos, pero Kiko ya sabía lo que era ser padre, ya tenía un hijo con Jessica Bueno y por aquel entonces la relación entre él y su expareja no era ni mucho menos tan fluida como lo es hoy.

El embarazo de Isa Pantoja

Cuando Kiko comenzaba a conocer a Irene, su hermana Isa Pantoja, aun menor de edad, vivía su primer embarazo. Un momento que creó muchísimas tensiones familiares y que terminó por llevar a la vida pública no solo a Isa si no también a todo su entorno, amigos y por supuesto su entonces pareja, Alberto Isla. Todo esto salpicó tanto a Kiko como Irene, pues además vivieron los encontronazos constantes entre Isa e Isabel Pantoja.

La cárcel

En noviembre de ese mismo año, 2014, Isabel Pantoja entró en prisión. En aquel momento todos estuvieron unidos en torno a ella, incluida su hija, su sobrina, su hermano Agustín, y por supuesto Kiko e Irene. Ambos, juntos, vivieron aquel momento

La boda

En 2016, concretamente el siete de octubre, Kiko e Irene se dieron el 'sí, quiero'. Una boda que logró reunir a toda la familia, Isabel Pantoja recién salida de prisión, Anabel, Isa, e incluso sus hermanos paternos Francisco y Cayetano Rivera; una reunión que no ha vuelto a tener lugar desde entonces, y en la que la única ausencia destacada fue la de Agustín Pantoja. La gran polémica vino después, pues con los años se supo que hubo problemas con la repartición del dinero de esa exclusiva en la que junto a los novios aparecía Isabel Pantoja.

Segundo embarazo

En 2017 Irene se quedó embaraza de nuevo y en 2018 llegó Carlota y completó la familia. En ese momento las informaciones sobre fiestas, excesos e infidelidades por parte de Kiko Rivera eran constantes, pero Irene siguió siempre a su lado, sin decir una palabra al respecto y siendo su fiel compañera.

La herencia envenenada

Después de pasar la pandemia juntos, Irene y Kiko vivieron el momento más duro que habían vivido hasta el momento. Kiko descubrió en una habitación de Cantora los enseres de su padre que su madre siempre había negado a sus hermanos tener y eso le llevó a participar en lo que se llamó 'La herencia envenenada', un especial en televisión en el que Kiko denunció públicamente irregularidades en el reparto de bienes de Paquirri y llegó a insinuar que su madre le había manipulado. Esto provocó la ruptura total con su madre, marcó un antes y un después en la vida de Kiko, pero también en la de Irene, que entre otras cosas decidió dejar su puesto como colaboradora en el existo 'Viva la vida' por la presión que todo esto generaba.

El adiós de los padres de Irene

Entre finales de 2020 y principios del 2021 fallecieron primero la madre y después el padre de Irene. Fueron momentos muy dolorosos para ella porque su familia si empre había estado muy unida, y a día de hoy muchos remarcan la fecha del segundo como un punto clave porque Kiko no habría estado a su lado como ella necesitaba. Él mismo, en una entrevista hace un par de años explicó que no supo darle el apoyo que mecería. Ella continúo a su lado, pero no han sido años fáciles.

La boda de Anabel Pantoja

En 2021, Anabel Pantoja se casó con Omar Sánchez en Canarias, su primo iba a estar a su lado, pero el fallecimiento el día anterior de Doña Ana, la abuela de ambos y madre de Isabel Pantoja hizo que se quedara en Sevilla después de visitar a su madre en Cantora después de más de un año sin hablarse. Esta decisión provocó una fricción con Anabel porque él no comprendió que ella siguiera adelante con la celebración. Y tras un tiempo distanciados, en 2022, tras la participación de Anabel en Supervivientes, lograron acercar posturas y ahora las cosas están mejor.

La pérdida de Doña Ana

La pérdida de la abuela de Kiko también fue complicada para Irene, porque él tuvo un amago de reconciliación con su madre y ella no sentía la necesidad de acercarse de nuevo a su suegra. Se ha comentado que eso hizo que madre e hijo se distanciaran de nuevo, pero lo cierto es que al margen de lo que Irene pensara las cosas nunca llegaron a solucionarse del todo.

Isa Pantoja

A finales de 2022 Kiko Rivera concedió una entrevista en la que contó que Isa Pantoja habría intentado quitarse la vida en Cantora cuando tenía diecisiete años, y para ella ese fue el límite que marcó un antes y un después. Fue la primera vez que dijo públicamente que prefería no tener relación con él y aunque hubo algunos amagos de reconciliación lo ha mantenido hasta el día de hoy, ha hecho su vida con Asraf y aunque ha confesado que se abrazaron cuando se reencontraron en el hospital en que estuvo ingresada la hija de Anabel, no quiere que el contacto vaya más allá, por lo que Isa no es uno de sus apoyos ahora que Kiko se ha divorciado.

El ictus

En octubre de 2022 Kiko sufrió un ictus que puso en jaque a toda la familia. Irene fue su cuidadora principal, le acompañó en todo momento y estuvo a su lado en su recuperación. Su madre se interesó por él y su hermana también, pero con esto no se lograron reestablecer las relaciones, sino todo lo contrario. Después de aquello Kiko ha intentado en varias ocasiones cambiar de vida y de hábitos para mejorar su salud, pero es algo que le cuesta mucho tal como él mismo ha contado a través de las redes sociales.

Sin duda, en once años, todos estos son episodios complicados, y no es difícil darse cuenta de que Irene solo ha tenido un problema directo, la pérdida de sus padres, y además muy duro e involuntario por su parte. El resto corre a cuenta de Kiko, y ella siempre ha estado a su lado, hasta que ha decidido no hacerlo. En realidad, se desconocen los motivos de la decisión, se ha hablado de una tercera persona, pero ninguno de ellos, por el momento se ha pronunciado, y hasta que no lo hagan no se conocerá del todo la verdad. Por ahora todo parece cordial, comedido y muy organizado, ¿será así para siempre y este será el último capítulo de su historia juntos más allá de su unión como padres? Sin duda han superado mucho de la mano.