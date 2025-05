Cayetano Rivera y María Cerqueira ponen fin a su historia de amor tras dos años de relación

Cuando Cayetano Rivera acudió este fin de semana a la final del Mutua Madrid Open de tenis junto a su hija Lucía y sin la compañía de su pareja María Cerqueira, algo hizo sospechar para la prensa que advirtió momentos de seriedad en el torero que podría no atravesar su mejor momento personal. Ahora, una exclusiva publicada por la revista '¡Hola!' despeja las dudas que rodean la vida de Cayetano. Según la publicación, Rivera y Cerqueira han puesto fin a su historia de amor tras poco más de dos años de relación en la que no faltaron los gestos de cariño y las apariciones públicas como pareja que desde hacía varios meses no protagonizaban.

Con esta noticia, el año 2025 en el que Cayetano se despide de la profesión también se convierte en una difícil etapa sentimental estrenando de nuevo soltería. Tal y como comparte la revista la información que avanzan fuentes cercanas de la expareja, «la distancia geográfica e insalvable entre el diestro y la presentadora portuguesa» habría sido el motivo de la decisión de su ruptura en la que ambos han estado de acuerdo. Podría ser su hija Lucía su mayor apoyo en estos momentos, aunque también estaba unida a la presentadora.

La publicación también recuerda otras pistas que apuntaban a una posible crisis en la pareja: sus últimas imágenes juntos fueron tomadas en la fiesta del 48 cumpleaños de Cayetano Rivera en enero y ya la Semana Santa de este año la pasaron separados, ella se relajó en las playas de Brasil mientras él disfrutaba de las fechas en su finca de Ronda. Antes, no dejaban escapar las oportunidades de mostrarse enamorados y felices en público desde que saliese a la luz su romance en marzo de 2023, meses después de que comunicase la prensa su ruptura con Eva González.

No fue hasta septiembre de 2024, cuando la nueva pareja oficializó su relación posando en el photocall de la presentación del propio documental de Cerqueira. En el mismo tiempo, la prensa también descubría que ambos en realidad se conocieron años atrás cuando ella le entrevistó a él para 'TVI'. «A primera vista, no era el tipo de hombre que me entusiasmaría», reconoció María Cerqueira en su documental sobre la primera impresión que tuvo de Cayetano. Con su separación sus planes no han cambiado: él sigue viviendo en Málaga y ella en Lisboa, donde trabaja y vive su familia.

Para proteger su romance, ambos decidieron atenerse a la norma de la máxima discreción en su vida sentimental, aunque no podían evitar romperla en ocasiones para compartir momentos juntos en sus redes sociales. La prensa también les captaba en sus frecuentes viajes en los que se reencontraban tras un breve periodo de tiempo separados por trabajo. Aunque en el momento no queda rastro de su relación con Cayetano en el perfil personal de María, Rivera sí conserva por ejemplo un vídeo que recoge varias fotografías de la noche en la que posó junto a su exnovia en la presentación de su documental,