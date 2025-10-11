Gogó de David Guetta, líder político y madre de una estrella: las mil facetas de Marlène Mourreau

Una cabaretera francesa arruinada llega a España, quiere abrir su propio cabaret y recuperarse de una traición de una 'drag queen'. Así es la historia que Marlène Mourreau quiere contar en 'Rêve Cabaret', que se estrena el próximo 16 de octubre en el Nuevo ... Teatro Espacio Madriz. La oportunidad le llegó por casualidad hace dos años mientras estaba veraneando, aunque ha requerido mucho trabajo para hacerlo realidad. Se siente identificada por el guion, aunque reivindica que ella llegó a nuestro país porque la llamó José Luis Moreno y no por estar arruinada.

Marlène Mourreau nació en 1969 en Neuilly-sur-Seine y comenzó como miss en los años 80 y en los 90 trabajó como gogó de David Guetta en una discoteca de París. Sus primeros pasos en televisión llegaron de manera paralela, hasta que en 1995 se convirtió en una de las candidatas a la carrera presidencial francesa que finalmente ganó Jacques Chirac.

Según ella misma cuenta en conversación con ABC, justo antes de llegar a España se enfrentó a la polémica en Francia porque su expareja publicó imágenes íntimas de su relación, lo cual causó mucho revuelo: «Esta mujer cuando empiezo a ser famosa quiso destrozarme, estaba celosa de la profesión, así que vendió a la prensa todas mis fotografías con ella durante tres años. Me hizo una traición muy gorda». Su productor decidió entonces crear un partido político llamado PLA (Partido por la Libertad y el Amor): «Era para que la gente dejara de criticar a los homosexuales, e hicimos una campaña electoral muy gorda para la que nos apoyaron diversas empresas», recuerda Marlène.

«La presión de la televisión francesa y de los políticos hizo que no siguiéramos con nuestra campaña, el 1 de marzo -que es el día de los inocentes en Francia- dijimos que era una broma», añade. Entonces aprovechó la llamada de José Luis Moreno para empezar a trabajar en la televisión española. Conoció a Chicho Ibáñez Serrador y llegó 'El semáforo', donde ejerció como presentadora. Aquí, dice, que conoció a Elsa Pataky, que era su corista, y que después le 'quitó' otro papel de francesa, el de 'Ninette'.

Marlène Mourreau y su compañero del musical Lucas Crisanti GTRES

Bromea precisamente Marlène que su papel en 'Rêve Cabaret' es perfecto para ella porque le permite mantener el acento, «sigo con el cruasán en la boca». Ella considera que si no ha trabajado más en el cine es precisamente por su deje francés, aunque también culpa a la atmósfera y los ambientes poco accesibles en la industria cinematográfica española. «A la cara siempre es todo que sí pero al día siguiente, a la hora de hacer el casting, ni se acuerdan de ti. Siempre trabajan con el mismo círculo y es un círculo muy cerrado», comenta Marlène.

Miedo por su hijo

Una profesión en la que, sin embargo, sí ha encontrado un sitio su hijo, Gabriel Guevara, de 24 años. «Ha sido una producción internacional como 'Culpa mía', que se ha hecho con Amazon Prime Video, que ha sido un éxito mundial. Aunque primero hizo 'Skam' con solo 16 años, que era de Movistar. Ahora tiene fans en todas partes del mundo, un club de fans en cada ciudad a la que va, en todos los idiomas». De él habla con orgullo, pero también con cierta preocupación. Admite que no es el éxito lo que le parece peligroso, sino la repentina caída que ella ha vivido en sus carnes y ha visto a tanta otra gente sufrir.

«Me da miedo ese subir demasiado rápido, este nivel de proyecto tan joven, ha hecho tantas cosas en 4 años que el día de mañana le puede pasar lo contrario. De repente ya no eres el chico de moda, y a ver cómo reacciona la mente y el cuerpo. Hay mucha gente que puede caer en depresión, en la droga, en el suicidio, lo que más me preocupa es esa caída», señala.

Marlène considera que ha sido su fuerza y el ser tan «polifacética» de sufrir precisamente ese destino. «Soy bailarina, soy cantante, soy 'showoman', estudié Bellas Artes así que puedo volver a ponerme a pintar y vender mis cuadros, también reformo pisos, compro, vendo y alquilo, lo que sea», explica. Le gusta. además, una vida de no parar como la de Madrid, en donde cada noche hay un plan al que acudir. Aunque ha pasado etapas en Marbella, pero dice que en invierno no es tan divertida.

Al comienzo de su carrera, Marlène vivía en el madrileño barrio de Chueca, donde se sentía como en casa. Allí todos los días había algo que hacer, pero cuando empezó su relación con Michel Guevara se mudaron más lejos del centro. Curiosamente en su comedia musical 'Rêve Cabaret' hay un artista que se llama David Guevara, pero nada tiene que ver con la familia de su hijo.

El renacer

En lo que respecta al amor, la artista asegura que ya no está interesada, aunque eso no quiere decir que no se lo pase bien. «Estoy sola desde el confinamiento, que tuve un novio fotógrafo que me duró dos años», asegura.

Aunque sus fotografías este verano con Roberto Liaño, exmarido de Toñi Salazar, de Azúcar Moreno, dieron mucho que hablar, ella asegura que sigue soltera. No quiere dar detalles, y asegura que con el modelo cántabro tiene muy buena relación. «Tiene cabeza porque con lo guapo que es para su edad este hombre podría estar con una niñata de 30», comenta con sentido del humor.

💣💣💣¿Nuevo amor de verano? Marlene Mourreau y Roberto Liaño ex de Toñi Salaza, juntos en Ibiza 💣💣💣 pic.twitter.com/Qx2yx8QBYt — Jesús Sánchez Moreno (@SanchezM_J) August 1, 2025

Alejada de la televisión, Marlène tiene claro que ya no le apetecen 'realities' ni esa clase de programas. Ahora le gustaría que alguien contara su vida, y pone de ejemplo 'Cristo y Rey', creada por Daniel Écija. «De la vida de una 'sexbomb' que llega a la televisión, luego llega a España, cómo ha conseguido sentirse española después de tantos años, incluso aunque cuando llegué a España me hicieron boicot en la televisión. Llegó una carta anónima que decía 'No queremos producto francés' hablando de mí», explica. Ese sin duda podría ser su renacer, como el de Yurena. «No quiero entrar en esa racha de los frikis, de las supuestamente divas que se han inventado. Si hago una película prefiero estar en la línea de 'vedettes' como Bárbara Rey».