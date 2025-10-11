Suscribete a
Gogó de David Guetta, líder político y madre de una estrella: las mil facetas de Marlène Mourreau

La artista estrena comedia musical, 'Rêve Cabaret', en Madrid este 16 de octubre

Una cabaretera francesa arruinada llega a España, quiere abrir su propio cabaret y recuperarse de una traición de una 'drag queen'. Así es la historia que Marlène Mourreau quiere contar en 'Rêve Cabaret', que se estrena el próximo 16 de octubre en el Nuevo ... Teatro Espacio Madriz. La oportunidad le llegó por casualidad hace dos años mientras estaba veraneando, aunque ha requerido mucho trabajo para hacerlo realidad. Se siente identificada por el guion, aunque reivindica que ella llegó a nuestro país porque la llamó José Luis Moreno y no por estar arruinada.

