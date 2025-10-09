De la pedida de mano a las 5 de la mañana a la etiqueta para la boda: Susanna Griso da todos los detalles sobre su compromiso

Susanna Griso (56 años)ha hablado por primera vez sobre su boda con Luis Enríquez. Lo ha hecho a través de su programa, 'Espejo público' (Anetna 3), en el que la periodista ha confesado que lleva guardando el secreto cuatro meses.

Fue una ... de las mañanas de junio cuando Enríquez le colocó el anillo bajo la taza del primer café de la mañana. «Bueno, pues Luis se acerca y me dice, '¿te vas a tomar café?'. Y le digo que no, porque me he tomado una pastilla que tengo yo por aquí… Y tengo que esperar media hora. Y entonces, lo veo sentado. Digo, '¿y este señor aquí?' Y le digo que qué hacía tan pronto desayunando. Y me dice, 'pues nada', y empiezo a desayunar. Y entonces le digo que si se va a hacer un café pues que me haga uno. Y levanto la taza y ahí estaba el anillo», ha revelado visiblemente emocionada.

Noticias relacionadas Jennifer Aniston: «Ahora cualquier cretino puede permanecer anónimo y escribir lo que le dé la gana» Rocío F. de Buján

El tierno gesto que Genoveva Casanova tuvo con Bárbara Mirjan la noche anterior a su boda Daniella Bejarano «Oye, pero después de todo el momento… Relativamente. Después de todo el momento que tú vives desde las 5 de la mañana hasta que llegas aquí una hora más tarde, ¿cómo puedes llegar con esa tranquilidad con todo lo que has vivido antes en casa?», le ha preguntado uno de sus compañeros. «Porque no quería decíroslo. Porque si no se me va de las manos», ha respondido ella riéndose. Y, a pesar de que intentó guardar el secreto celosamente, no pudo evitar que algunas personas se enterase, como fue el caso de Mariló Montero. «Mariló debía tener un dato. Yo no le he contado nada a Mariló. Tenía datos. Pero lo sabía, lo sabía. Mariló lo sabía desde hace casi un mes. Bueno, pues que bien se ha portado Mariló. Se ha portado bastante bien», ha reconocido la periodista. Etiqueta Sobre los datos sobre la futura boda, Griso ha confirmado que será el próximo 25 de julio en la Costa Brava y que no habrá una etiqueta formal, sino que los invitados tendrán que ir vestidos con lino y otros tipos de tejidos veraniegos para disfrutar de la celebración al máximo. Con su matrimonio, la pareja formará una familia súper numerosa, puesto que ella tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Carles Torras y él cuatro.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión