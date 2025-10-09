Suscribete a
De la pedida de mano a las 5 de la mañana a la etiqueta para la boda: Susanna Griso da todos los detalles sobre su compromiso

La periodista contraerá matrimonio con Luis Enríquez el próximo 25 de julio en la Costa Brava

Susanna Griso y Luis Enríquez
Susanna Griso y Luis Enríquez gtres
Rocío F. de Buján

Susanna Griso (56 años)ha hablado por primera vez sobre su boda con Luis Enríquez. Lo ha hecho a través de su programa, 'Espejo público' (Anetna 3), en el que la periodista ha confesado que lleva guardando el secreto cuatro meses.

Fue una ... de las mañanas de junio cuando Enríquez le colocó el anillo bajo la taza del primer café de la mañana. «Bueno, pues Luis se acerca y me dice, '¿te vas a tomar café?'. Y le digo que no, porque me he tomado una pastilla que tengo yo por aquí… Y tengo que esperar media hora. Y entonces, lo veo sentado. Digo, '¿y este señor aquí?' Y le digo que qué hacía tan pronto desayunando. Y me dice, 'pues nada', y empiezo a desayunar. Y entonces le digo que si se va a hacer un café pues que me haga uno. Y levanto la taza y ahí estaba el anillo», ha revelado visiblemente emocionada.

