Yurena: «¿He matado a alguien? Nadie merece lo que a mí se me ha hecho»

Nada tiene que ver la televisión como la conocemos hoy a la que se hacía a finales del pasado siglo, cuando personajes estrambóticos comenzaron a llenar los programas de mayor audiencia y hacerse habituales en el inmenso universo narcotizante de los 'late nights'.

Con el estreno de 'Crónicas marcianas', en septiembre de 1997, se transformó el concepto que hasta entonces se tenía del entretenimiento en televisión, rompiendo esquemas tradicionales con un formato innovador. Con él llegó también una serie de personajes, los denominados 'frikis', que conformaron el fenómeno del 'Tamarismo', con María del Mar Cuena Seisdedos –conocida popularmente como Tamara, luego Ámbar y finalmente Yurena– como icónica punta de lanza.

Su fiel escudera y madre, Margarita, la seguía mientras la rodeaban nombres como Leonardo Dantés, Paco Porras, Toni Genil, Loly Álvarez o Arlequín. Todos con sus tramas en torno a la diva del 'No cambié' y sus propias subtramas, a cuál más delirante.

Con un comportamiento extraño y esperpéntico, este grupo revolucionó radicalmente la pequeña pantalla, ocupando horas y horas de televisión e incluso llegando al cine.

Hoy, más de 25 años después, Nacho Vigalondo y Los Javis –Javier Ambrossi y Javier Calvo– rescatan su historia en 'Superestar', la serie de Netflix estrenada este viernes y que busca explorar desde dentro este fenómeno mediático, contando el ascenso a la fama y la transformación de todos sus protagonistas.

«Hoy es un día grandioso para mí», reconoce Yurena sin poder evitar emocionarse. «Se hace justicia».

—'Superestar' refleja la peor etapa de su vida, ¿cómo recuerda aquellos años?

—Lo que se ha hecho conmigo no tiene nombre. A día de hoy estoy esperando a que alguien me diga qué hice para haber sido tratada de esa forma. Linchada por la mayor parte de los medios. ¿Qué hice? Por favor, que alguien me lo explique. ¿He matado a alguien? ¿soy narcotraficante? ¿pederasta? ¿me he metido con alguien? Ese #MeToo del que tanto se habla en Estados Unidos, yo lo sufrí.

—¿Sufrió acoso sexual?

—Por parte de gente muy importante del mundo de la música, sí lo he sufrido. Pero fue desde el 90 hasta el 2000. Cuando era conocida a nivel local, no a nivel nacional. Y cuando empecé a ser famosa me propusieron ser prostituta de lujo. Yo tenía muy claro y tengo muy claro que ese no era mi camino. Mi vocación era ser cantante.

—Una situación que incluso le llevó a intentar quitarse la vida en dos ocasiones.

—Me avergüenzo y me arrepiento de haberlo intentado. ¿Quién me salvó? Mi madre por minutos. Ahora podría no estar aquí.

—Ese linchamiento al se que refiere, incidió también en ella, su madre.

—Era una mamá coraje que lo dejó todo y que lo único que hacía era defenderme de tanta alimaña, de tanta barbaridad, injuria, calumnia, humillación que se hizo contra mí durante varios años.

—Sin embargo, no es así como se la recuerda...

—A mi madre se la trató de persona agresiva y de que en el bolso llevaba un objeto con el que agredía a todo el mundo. Qué inhumanos tratar así a una persona anciana, que lo único que hacía era defender a su hija. Ese dichoso y maldito vídeo del demonio (se refiere al vídeo en el que sale la madre golpeando a otra persona con un bolso)... Lo que nadie sabe es que la persona a la que levantó el bolso era un absoluto criminal. Ese vídeo lo han estado utilizando durante 25 años e inventándose más cosas. Que mi madre iba pegando a todo el mundo con el bolso y con el objeto que llevaba dentro (algunos medios aseguraron que llevaba un ladrillo dentro) . Mi madre cayó en una depresión. Estaba destrozada, pero fíjate, lo que más le destrozó no era lo que inventaron sobre ella, sino el trato que se me dio a mí.

—¿Murió en paz?

—Yo no sé si se fue en paz porque hay quien dice que dentro del alzhéimer hay momentos de lucidez. Lo desconozco. Lo único que deseo es que se fuera verdaderamente en paz. Y lo que me duele es que todo lo bueno que se empezó a vivir después de ese linchamiento, mi madre ya no podía disfrutarlo.

Yurena posa durante en su entrevista con ABC este viernes. belén díAz

—¿Se arrepiente de haber entrado en ese 'mundillo'?

—Si yo no hubiera sido cantante, hubiera sido veterinaria por mi amor a los animales o criminóloga, que también es una carrera que me encanta, o quizá hubiera hecho las dos. Si yo volviera al año 90, nunca, nunca volvería a dedicarme al mundo de la canción ni al mundo del artisteo. No sé si me hubiera casado, no sé si hubiera tenido hijos... pero sí sé que no me hubiera dedicado a esto.

—¿Cree que su madre estaría orgullosa de usted por la serie?

— Ahora, por supuesto, mi madre estaría y siempre estuvo muy orgullosa de mí, al igual que yo de ella. Incluso cuando me estaban despedazando en la prensa, yo era su mayor orgullo.

—¿Hay algo con lo que no esté de acuerdo con 'Superestar'?

—Estoy muy orgullosa de la serie. Me encanta. Solo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo y es que en un capítulo ponen una canción de la bolerista Tamara y no puedo aceptar eso. Yo les pedí que, por respeto a mí, la eliminaran pero me dijeron que ya no había forma de poder quitarlo.

—¿Le sigue doliendo haber perdido contra ella en los tribunales por el nombre artístico?

—Fui demandada injustamente. Porque el nombre estaba registrado por mí. Y era mío. Esa cantante Tamara, la única Tamara ya, la bolerista, la discográfica que tenía era muy poderosa y la mía muy pequeñita. Aunque al principio gané, en su recurso ganaron ellos y mis propios abogados me dijeron que no recurriese. Tendría que haberlo recurrido al Supremo, porque era mío.

—Por ello también sufrió acoso mediático...

—Se inició una campaña de desprestigio llamándome Tamara la mala, Tamara la falsa… Si yo hubiese recurrido, eso se hubiera dilatado años y hubiera seguido soportando lo mismo. Lo cual destrozaba mi carrera, ya no solo a mí como persona. Entonces estoy muy contenta en el fondo. Y en 2005 nazco como Yurena.

—¿Volvería a la televisión?

—Ahora ya, desde hace años, todo ha cambiado. Ahora decidiría a qué programas acudir y a cuáles no. Y, por supuesto, jamás permitiré que se me difame, que se me falte al respeto y mucho menos que se haga con mi madre, que incluso después de muerte se ha hecho.

—Para las nuevas generaciones que no conocieron a Tamara y no saben quién es Yurena, ¿cómo se definiría?

—Soy una cantante, una artista que comenzó desde cero y sin apoyo de nadie. Empecé de desde abajo, sin enchufes y he luchado contra viento y marea por mi vocación, porque soy artista y soy cantante. En mi vida siento como que he vivido cinco o seis vidas de tan intensa que ha sido para lo bueno, lo malo y lo regular.

