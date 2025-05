Frank Cuesta y Yuyee llegan a un acuerdo «por el bien de sus hijos»

No es fácil digerir todo lo que está ocurriendo en torno a Frank Cuesta después del impactante vídeo en el que reconocía sus mentiras y el posterior directo en el que intentaba matizar ciertas cosas para añadir más caos y confusión a un asunto ya de por sí demasiado escabroso. Y ahora, entre tanta polémica, aparece la noticia de que el hombre ha llegado a un acuerdo judicial con su ex, Yuyee, «por el bien de sus hijos».

La noticia la ha adelantado el canal de Joana Morillas. «Se trataba de tres demandas interpuestas por Yuyee al padre de sus hijos. Las mismas han sido retiradas después de que la expareja firmara un acuerdo en el juzgado y en presencia de sus abogados. Sin duda, un gran paso dado por el bien de sus hijos, muy afectados por todo lo que se han recriminado sus padres», ha explicado.

Noticias relacionadas

Según la información, ambos han pactado «una compensación económica de 40.000 euros que se puede pagar en cinco plazos» y «por esta parte, con Yuyee han acabado los juicios». Así pues, un frente menos de los muchos que tiene Frank Cuesta, cerrado de esta forma por consejo de sus abogados.

Todo un terremoto

Esta noticia llega después del regreso de Frank Cuesta a la actualidad, y por la puerta grande, después de que Chi, antes su amigo y ahora, para él, algo similar al mayor de los villanísimos de Marvel, filtrase unos audios que le dejaban en muy mal lugar con sus seguidores.

En su ya mítico vídeo, leyó un comunicado de perdón a su examigo, admitió haber utilizado a los animales de su conocido santuario en Tailandia para conseguir fama y dinero en las redes y también confesó que nunca había tenido cáncer.

Luego llegó un segundo vídeo, esta vez dedicado a su ex, Yuyee, en el que también leyó sus disculpas tanto a la madre de sus hijos como a su nueva pareja, Chris Korn. En este nuevo mensaje, se retractaba de un montón de acusaciones. Por ejemplo, de que la tailandesa terminó en la cárcel por culpa de sus adicciones, según dijo a sus fieles cuando luchaba por recuperar la propiedad de las tierras del Santuario Libertad.

«Quiero disculparme públicamente con Yuyee y Kris (su actual pareja). Asumo toda la responsabilidad por las falsas acusaciones contra ellos. Ella no consume drogas ni alcohol y se ha recuperado en la comunidad de narcóticos anónimos desde 2013. Tiene una madrina, practica los pasos, asiste a las reuniones y nunca se rindió en su empeño por cambiar su perspectiva y actitud ante la vida», leyó a la audiencia.

El terreno del santuario

Y más revelaciones que convierten en fake su historia: «La casa es de Yuyee la compró mucho antes de conocerme y yo la ayudé con las cuotas del préstamo después de mudarme y casarnos. El terreno del santuario se vendió en lugar de alquilarlo, ya que estaba a su nombre y era la pensión alimenticia de nuestros 21 años de matrimonio».

Fue sorprendente cuando negó que todos los problemas que ha tenido en los últimos meses, a cuento de la supuesta negativa de Yuyee para poner los terrenos del santuario a nombre de uno de sus hijos, pues a nombre de Frank nunca se podía poner por cuestiones legales. Según dice ahora, primero le pidió un alquiler y más tarde llegaron a un acuerdo para su venta, algo que se terminó explicando con el cambio de nombre hacia Zape, hijo de la pareja.

«Nunca me chantajeó ni amenazó con vender el terreno, pero dijo que se lo cedería a nuestros hijos en el futuro porque ahora recibe mis pagos de alquiler. No quería el terreno a su nombre, así que le di el dinero a cambio. Llevábamos 21 años casados y no nos divorciamos hasta noviembre de 2023. En las buenas y en las malas nos mantuvimos unidos y pensé que ella nunca se iría. Nunca nos separamos, sólo cuando yo pasé tiempo en el extranjero por trabajo», explicó a su webcam.

Aquella campaña del #FreeYuyee

De paso, y no menos relevante, desmintió el hecho de que intentara ayudar a su ex a salir de prisión después de la campaña #FreeYuyee que se hizo viral en todo el planeta. Durante años se paseó por los platós de televisión y hasta pidió ayuda a famosos, llegando a escribir una carta al mismísimo Rey Felipe VI, según dijo en 'El Hormiguero', en mitad de toda esta locura.

Ahora resulta que aquello tampoco era verdad. «Cuando ella estuvo en prisión, la visité... pero no la ayudé a salir de la cárcel. Cumplió su condena hasta el final y fue reducida gracias al indulto de su majestad, como todos los que cumplen condena en una penitenciaria tailandesa. A veces se sentía inestable debido a su adicción, pero se esforzó al máximo para ser una buena madre. Nunca maltrató física ni mentalmente a sus hijos», es su nueva versión.

Finalmente, también se disculpó con la actual pareja de Yuyee «por haberlo involucrado en un asunto familiar» y dijo: «Me disculpo por los comentarios sobre su integridad sexual, diciendo que usa hormonas y que se sometió a muchas cirugías. Mencioné su situación financiera falsa, como que Yuyee le compró un auto, todos sus títulos académicos y que no consiguió ninguna carrera profesional. Me disculpo por menospreciarlo. Una falsa culpa de que sea adicto, cuando no lo es. Me disculpo por culpar a Chris de ser el cerebro detrás de todo el problema que tuve con mi ex esposa. Fue algo personal y solo entre ella y yo». Se espera que en las próximas horas haya más comunicados.