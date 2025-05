Crystal Hefner, viuda de Hugh Hefner, se compromete ocho años después de la muerte del fundador de Playboy

Casi ocho años después del fallecimiento de Hugh Hefner, su exmujer, Crystal Hefner ha anunciado su compromiso con James Ward, dueño de la empresa 'See Through Sea Tours', tras un año de relación. Según revela en exclusiva el 'Us Weekly', la propuesta se dio el pasado 25 de abril en Hawái con «diamante vintage de seis quilates tallado en una banda finísima».

«Realmente se siente como un momento de círculo completo. James me sorprendió por completo. Hizo que una escalera oculta y un sendero sinuoso despejaran el camino para revelar una terraza artesanal encaramada sobre un espectacular acantilado con vistas al océano», reveló la exmodelo en entrevista con el citado medio. El mismo lugar donde hicimos un picnic tranquilo juntos hace un año, un lugar que se volvió 'nuestro'. No tenía ni idea de que él, en secreto, lo estaba convirtiendo en algo permanente y simbólico«, añadió.

La exconejita de Playboy confesó que pensó que se trataba de solo un paseo. «Pero cuando vi las flores, las notas escritas a mano y el mar que se extendía interminablemente frente a nosotros, supe que algo extraordinario estaba a punto de suceder», comentó.

En tanto Ward, en declaraciones para 'People', habló sobre el reto de mantener en secreto la propuesta debido a la cercanía y sinceridad que caracteriza su relación. «Ocultarle algo es totalmente contrario a nuestra conexión, pero había ese pequeño incentivo de saber lo feliz que le haría la sorpresa, eso hizo que valiera la pena», aseguró. Además, reconoció que recibió ayuda de muchas personas cercanas a la exmodelo para lograr el emotivo momento. «Si conoces a Crystal, sabes que no se le escapa nada. Es una combinación maravillosa de inteligencia y atención, así que tuve que esforzarme mucho para no compartir demasiado».

Un amor que la ayudó a sanar

La comenzó a salir en abril de 2024, tras conocerse a través de amigos en común. No fue hasta unos meses después que Crystal habló por primera vez públicamente sobre su relación. «Con James, mis sentimientos se valoran y se validan. Me ven y me escuchan», admitió.

Cabe resaltar que, su renovada visión del amor contrasta drásticamente con la experiencia que vivió durante su matrimonio con Hugh Hefner, con quien estuvo casada durante cinco años hasta el fallecimiento del magnate. Aunque en un principio Crystal se mantuvo alejada del foco mediático, no fue hasta 2023 que reapareció con su explosivo libro 'Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself', en el cual hacía revelaciones impactantes sobre su vida en la Mansión Playboy.

En sus memorias, la exmodelo confesó que «nunca estuve enamorada» del empresario multimillonario y describió su matrimonio como una «jaula de oro» marcada por el control, la cosificación y el desequilibrio de poder. Además, también denunció que en el dormitorio principal había cámaras ocultas que grababan sus encuentros sexuales sin el consentimiento de quienes participaban. «Hef tenía cientos de horas de cintas sexuales», aseguró.

Ahora, Crystal se prepara para un nuevo capítulo en su vida al lado de su novio, James Ward, quien es sus propias palabras, aseguró que la ayudó a seguir adelante «cultivando mi verdadero yo, mi espíritu aventurero, mi niña interior».

Más temas:

Matrimonio

Playboys