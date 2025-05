Gene Hackman fue enterrado en secreto en una tumba sin nombre tras polémica por su herencia

Más de dos meses después de que fueran hallados muertos en su residencia de Santa Fe, Nuevo México, los cuerpos del actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, finalmente fueron enterrados en una ceremonia privada y con un detalle que no pasó desapercibido: una tumba sin nombre, con un único y críptico tributo floral como marcador.

Cabe resaltar que el intérprete de 'Sin perdón' fue uno de los actores más respetado de su generación. Sin embargo su fallecimiento ha estado rodeado de misterio y una creciente controversia legal. Según revela el 'Daily Mail', sus tres hijos: Christopher, Elizabeth y Leslie, fueron los encargados de organizar su entierro, a pesar que el actor los había excluido completamente de su testamento, el cual estaría valorado en unos 80 millones de dólares.

En tanto, el 'MailOnline' informa los restos de la pareja descansan en Nuevo México, en una parcela apartada y discreta, sin lápida, sin nombre ni fecha, sólo una señal ambigua que indica que alguien reposa allí. Por otro lado, el 'Irish Star' señaló que la despedida se realizó bajo estrictas medidas de privacidad y que el funeral se habría retrasado dos meses debido a una exhaustiva investigación forense.

La pareja fue hallada muerta en febrero dentro de su residencia en Santa Fe. Las causas de su fallecimiento fueron esclarecidas semanas después: Betsy falleció debido la síndrome pulmonar por hantavirus, mientras que Gene murió de una enfermedad cardíaca grave agravada por complicaciones del Alzheimer.

GTRES

Además, el informe de la autopsia, revelado por el 'Daily Mail', indica que aparentemente Hackman dejó de alimentarse tras el fallecimiento de su mujer, quien era su cuidadora principal. Además, también señala que había una concentración de 5,3 mg/dL de acetona en su sistema digestivo, lo que sugiere un ayuno prolongado en sus últimos días.

El caso se volvió aún más doloroso cuando salió a la luz que, a pesar que el actor tenía tres hijos, ninguno de ellos fue incluido como beneficiario en su testamento. Según los documentos revisados, el patrimonio debía ser administrado por un grupo de fideicomisarios sucesores, pero todos fallecieron antes que el actor.

GTRES

La exclusión de sus hijos no pasó desapercibida y evidenció las tensiones familiares que el actor había reconocido anteriormente. «Uno se vuelve muy egoísta como actor. Aunque tenía familia, aceptaba trabajos que nos separaban durante tres o cuatro meses seguidos. Las tentaciones, el dinero y el reconocimiento, eran demasiado para el niño pobre que había en mí», reconoció en entrevista con 'The New York Times' en 1989.

En tanto, el abogado Tre Lovell explicó en entrevista con 'BBC' que «el patrimonio se tramitará de acuerdo con las leyes de sucesión intestada y los hijos serían legalmente los siguientes en la línea de sucesión», lo que significa que, finalmente, terminarán recibiendo parte o el total de la fortuna de Hackman.

