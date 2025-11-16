Suscribete a
Jordi Pujol, ingresado por una neumonía días antes de su juicio

Cayetano Rivera aguarda juicio mientras Eva González y Blanca Romero salen en su defensa

Se sentará ante el tribunal por negarse a la prueba de alcoholemia tras su célebre accidente

La policía se personó al domicilio del torero, ya que este habría abandonado el lugar del siniestro

Cayetano Rivera se pronuncia tras el accidente: «Estoy bien, intentando vivir mi vida y un poco harto»

Cayetano Rivera, en una imagen de este verano.
Cayetano Rivera, en una imagen de este verano. GTRES

A.B. Buendía

«Estoy bien, intentado vivir mi vida y un poco harto», decía hace unos días Cayetano Rivera tras estampar su coche en una rotonda y desaparecer del lugar. Pero no hay paz para el torero, pues este lunes el Juzgado de Instrucción número ... 4 de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, acogerá la vista oral contra el diestro por el accidente. Eso sí, tiene el apoyo de sus ex, pues tanto Eva González como Blanca Romero han salido en su defensa.

