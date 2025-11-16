Cayetano Rivera aguarda juicio mientras Eva González y Blanca Romero salen en su defensa

«Estoy bien, intentado vivir mi vida y un poco harto», decía hace unos días Cayetano Rivera tras estampar su coche en una rotonda y desaparecer del lugar. Pero no hay paz para el torero, pues este lunes el Juzgado de Instrucción número ... 4 de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, acogerá la vista oral contra el diestro por el accidente. Eso sí, tiene el apoyo de sus ex, pues tanto Eva González como Blanca Romero han salido en su defensa.

El año de su despedida de los ruedos está siendo también un via crucis legal para Cayetano Rivera, quien no sale de una y se mete en otra. Ahora, nuevo juicio. El motivo: su presunta negativa a someterse a una prueba de alcoholemia después de estrellarse en una rotonda de Alcalá de Guadaira y abandonar la colisión sin aguardar a la policía.

El juicio comenzará pasadas las 11 de la mañana y se le imputa a Cayetano Rivera un delito de negativa a someterse a una prueba de alcoholemia tras accidente de tráfico con daños, correspondiente al artículo 383 del Código Penal, que prevé penas de prisión de 6 meses a un año y la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. Además, el torero se enfrentaría a una posible sanción de 80 euros por abandonar el lugar en el que se produjo el siniestro. Al tiempo, Cayetano Rivera se enfrentaría a un proceso de daño patrimonial tras este accidente, ya que provocó daños en la citada rotonda y sus árboles.

La defensa de Cayetano Rivera

El abogado del torero, Joaquín Moeckel, explicó en su día en 'El programa de AR' que su cliente se despistó con el móvil y que por eso ocurrió el accidente, descartando cualquier otra posibilidad, como se ha barajado. Negó que hubiese evidencias de que condujera bajo los efectos del alcohol porque «no se le realizó la prueba», aunque no aclaró si fue porque la policía Local no se la hizo o porque el torero se negó a realizarla.

El representante legal admitió también que la policía fue a casa del torero a identificarle, aunque negó que abandonase el lugar de los hechos. «Se fue a su casa, a 52 metros de la rotonda, donde era fácil localizarle», comentó antes de asegurar que le dijo a unos vecinos que «cuando llegase la Policía, estaría en su casa« y que allí le podían encontrar.

Los apoyos de sus ex

Lo que no le falta a Cayetano Rivera es el apoyo de sus ex. Por ejemplo, el de Eva González, si bien esta parece cada vez más harta de que últimamente siempre le pregunten por las cosas que le pasan al torero. «No ha pasado nada, que lo importante... ya está», le ha dicho a Europa Press. Y se ha indignado cuando la han preguntado por los comentarios sobre si el momento vital del torero afectaría a la relación con su hijo: «Por favor, por Dios... ya vale, ya. Esto no tiene... No tiene ni respuesta esto».

Un poco más folklóricas han sido las declaraciones de Blanca Romero, quien ha dicho: «Menos mal que no fue un roble, que están protegidos, las palmeras también, pero no tanto». Aunque ha reconocido que no ha hablado con Cayetano Rivera. «No he tenido el placer, mi hija sí, claro. Yo no le pregunto porque no soy nada cotilla. No me importa, hasta luego», ha zanjado.

Y queda su hija, Lucía Rivera, quien también se ha puesto de parte del diestro: «Lo único que quiero decir es que es una persona igual que todos. Todos somos humanos y lo que pasa es que esto resuena más, pero esto pasa todos los días y no es una noticia».