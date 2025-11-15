Isabel Pantoja reacciona (a su manera) tras la entrevista de Kiko Rivera en televisión

Cuando todavía permanecen vivos los ecos de la implacable entrevista de Kiko Rivera en '¡De Viernes!', donde cargó sin piedad contra su madre, ya ha habido reacción de Isabel Pantoja. O parecido. Porque la tonadillera ha realizado su reaparición en las redes ... sociales con un mensaje muy a su manera, con un cortante post en el que ha subido un cartel de su gira y ha vetado todos los comentarios. No quiere conocer la opinión de nadie.

Kiko Rivera ofreció el viernes su segundo asalto en su regreso a la televisión por la puerta grande. Habló de muchas cosas, desde Irene Rosales hasta su hermana Isa Pantoja. Pero el momento cumbre llegó cuando ofreció su opinión sobre su madre y su vida. Y la dejó fatal.

«Desde aquí decirle que no tengo más ganas de guerra, que no tengo tiempo, solo tengo tiempo para mí y seguir mejorando. Me extraña que no haga conciencia y piense de las cosas que ha podido hacer mal porque yo lo he hecho y me arrepiento. En eso consiste la vida, en saber cómo mejorar», comenzó como una especie de remake de 'Todo sobre mi madre'.

«Soluciona tus problemas»

Y no dudó en pedir auxilio para ella: «Creo que mi madre necesita ayuda urgente», advirtió antes de pasar a cuestiones íntimas resueltas con un «perdono… pero no olvido». El Dj tiene clavado en el corazón un hecho: su madre lleva años sin hablar con sus nietas, las hijas de Kiko Rivera. Y eso no lo puede perdonar. «Soluciona tus problemas», le aconsejó a su madre.

Parece que a sus 69 años, Isabel Pantoja ya le cerró el libro a Kiko Rivera. No parece haber reconciliación posible y hace tiempo que hacen sus vidas sin esperar nada el uno del otro. La tonadillera solo parece centrada en su gira de 50º aniversario y sigue su camino sin mirar atrás ni a los dados. No le interesa nada de su familia. De hecho, es probable que en breve abandone España para instalarse muy lejos de aquí y de quienes una vez fueron los suyos.

Tras la primera entrevista en '¡De Viernes!' no hubo ninguna reacción de Isabel Pantoja. Hizo mutis total. Y por eso ha sorprendido tanto que tras este segundo paso por el programa de Telecinco haya habido noticias de la madre de Kiko Rivera. Ha sido su primer movimiento público en plena tormenta por las palabras de su hijo.

Comentarios vetados

Isabel Pantoja ha reaparecido en redes sociales y lo ha hecho con una publicación que aparentemente parecía ajena a todo. Una centrada en el trabajo, que es toda su proyección pública desde hace años. A través de Instagram, la tonadillera ha comunicado al mundo una fecha muy especial: «Isabel Pantoja, 50 aniversario».

Lo más relevante es lo que se puede apreciar más allá de lo expuesto. No hay ningún texto más junto al cartel. Y más importante: ha limitado los comentarios en su publicación. Es decir, no quieres saber nada de nadie. Ningún comentario que le pueda recordar lo que haya podido decir su hijo sobre ella en televisión.

La simple fotografía del cartel ha contado con miles de 'me gusta' y uno de los más relevantes ha sido el de Anabel Pantoja. Es la única figura pública del clan Pantoja con la que se habla, aparte de su hermano Agustín.