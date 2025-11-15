Suscribete a
Isabel Pantoja reacciona (a su manera) tras la entrevista de Kiko Rivera en televisión

La tonadillera ha subido un seco pero significativo mensaje en Instagram y ha vetado los comentarios

En su entrevista en '¡De Viernes!', su hijo cargó contra ella y aseguró que su madre «necesita ayuda»

Kiko Rivera avisa a Isabel Pantoja: «Perdono… pero no olvido»

Isabel Pantoja, en un concierto reciente.
Isabel Pantoja, en un concierto reciente. GTRES

A.B. Buendía

Cuando todavía permanecen vivos los ecos de la implacable entrevista de Kiko Rivera en '¡De Viernes!', donde cargó sin piedad contra su madre, ya ha habido reacción de Isabel Pantoja. O parecido. Porque la tonadillera ha realizado su reaparición en las redes ... sociales con un mensaje muy a su manera, con un cortante post en el que ha subido un cartel de su gira y ha vetado todos los comentarios. No quiere conocer la opinión de nadie.

