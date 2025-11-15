Cayetano Rivera, «apesadumbrado» y de «perfil bajo» tras su accidente

Es joven, apuesto, un torero famoso procedente de una dinastía de toreros. Yno le falta de nada. O lo que es lo mismo: guapo, rico y famoso. Sin embargo, si como dice el refrán los ricos también lloran, algo de eso le está pasando a ... Cayetano Rivera Ordóñez, que últimamente, a sus 48 años, parece no levantar cabeza.

Hijo, nieto y bisnieto de toreros, Cayetano Rivera se cortó la coleta el pasado septiembre en Écija. Lo hizo tras una trayectoria de veinte años como matador de toros, y tras una mala racha a causa de lesiones que le obligaron a cancelar alguna aparición. Y ahora, retirado del mundo del toreo, en los últimos meses ha pasado de ser noticia en la prensa del corazón a las páginas de sucesos.

Cayetano ha protagonizado un par de «encontronazos» con la Justicia que no sólo han azuzado la polémica contra él, sino que parecen jugar en contra de su imagen. Tanto es así que los comentarios de su cuenta de Instagram se han inundado de odio, ataques y, buceando entre la multitud, hasta consejos.

Encontronazos

Primero fue el pasado mes de junio, un enfrentamiento en una hamburguesería en Madrid que acabó con la detención del torero y una acusación por un supuesto delito de desobediencia a la autoridad. Un proceso que ha sido sobreseído por la Justicia hace solo unas semanas, justo cuando se conoce que el torero ha sufrido un golpe con el coche en Sevilla.

Esta misma semana, Cayetano estrelló su coche contra una palmera en un accidente del que -por suerte- salió ileso. Iba camino de su casa tras salir del Real Club de Golf de Sevilla, donde había pasado la tarde con su hijo y con su hermano Francisco Rivera. Cuando estaba a punto de entrar en casa perdió el control de su furgoneta y se estrelló. El vehículo acabó en siniestro total y el diestro, que no sufrió heridas gracias a que saltaron los airbag del coche, se marchó a casa caminando.

Cayetano vive en una urbanización llamada Campo de Golf Montequinto, que se encuentra en la localidad de Dos Hermanas, en la capital andaluza. Reside ahí, de alquiler, desde su ruptura con Eva González, y tiene todas las comodidades que necesita. No solo cercanía con la ciudad, que está a solo tres kilómetros, sino también acceso directo a la Real Club de Golf, zonas ajardinadas y vigilancia privada las 24 horas del día.

Una imagen del Real Club de Golf de Sevilla abc

El gran revuelo mediático del incidente terminó con su abogado en todas las televisiones. «Se marchó a su casa porque estaba aturdido tras el golpe y vive a 25 metros», asegura el letrado Joaquín Moeckel negando que se diera a la fuga como se ha dicho. También insiste en que se publicó erróneamente que dio positivo en un test de alcoholemia, pero no fue así porque, directamente, esta prueba no se hizo.

En este sentido, el abogado insiste en que el torero se estrelló cuando estaba buscando el mando electrónico de su casa y que ni siquiera recuerda si le pidieron que se hiciera esa prueba del alcohol como se ha dicho. Cayetano, que tras lo ocurrido no quiere ponerse al teléfono, está muy dolido con todo lo que ha pasado y su representante legal asegura que sufre de «famofobia», un término que ha acuñado para referirse a esa «fobia la fama», por las enormes repercusiones que tiene cada uno de sus pasos.

La furgoneta de Cayetano, estrellada contra una palmera en la rotonda de acceso al Real Club de Golf de Sevilla ABC

«Cualquier cosa que haga tiene una magnitud nacional que no corresponde a la trascendencia del accidente», expresa el letrado, que indica que su cliente no tiene «por qué soportar noticias que no son ciertas». Moeckel revela que, pese a lo que han vivido en los últimos días, no tienen intención de tomar medidas contra los medios o los 'haters' en redes sociales porque «te cansas y no tienes ganas de luchar, es mejor no insistir porque entonces no acabamos nunca».

En cualquier caso, Cayetano está «muy apesadumbrado» y su abogado, aunque «intenta calmarlo», también está cansado tras haber acudido a un total de 14 programas de televisión el lunes para esclarecer lo ocurrido.

Tras el sobreseimiento del caso por supuesta desobediencia a la autoridad, ahora su defensa está pendiente de lo que pueda ocurrir con la denuncia que presentaron por detención ilegal. Esperan que prospere después del archivo de las actuaciones contra él.

En el foco

¿Qué le pasa al torero? Quienes le conocen aseguran que Cayetano está atravesando un bache. «Se siente en el foco de todo», dicen desde su entorno insistiendo en que, una vez que ha dejado los toros, no está demasiado centrado y no está «en su mejor momento». Quizás ha podido influir la ruptura con su última pareja, María Cerqueira, porque aunque hubo rumores de reconciliación en octubre nada se ha confirmado.

Señalan el cambio de vida o que simplemente se pueda tratar de una mala racha, ya que su intención actualmente es mantener un perfil bajo. Entre sus amistades siguen las personas que le han acompañado en su carrera, como es el mozo de espadas Ángel Carlos, con quien estuvo en abril en el Mutua Open de tenis, en donde también estuvo con su hija Lucía Rivera.

Lucía Rivera, Cayetano y su amigo Ángel Carlos

Por supuesto, continúa muy unido a su hermano Francisco, con quien estaba precisamente en la tarde del accidente contra la palmera. La aparente frialdad de su encuentro en el entierro del torero Rafael de Paula preocupó a sus seguidores, pero el marido de Lourdes Montes acudió el 12 de noviembre a visitar a su hermano, donde este está intentando capear el temporal. Aunque no quiso hacer declaraciones sobre cómo se encuentra el diestro, su presencia dejó claro que es un apoyo inquebrantable. «A veces nos llevamos mejor, otras peor; unas veces nos peleamos, otras no. Seguimos adelante», reveló en una entrevista en 'De viernes'.

Sus proyectos lejos del toreo

Sin embargo, tras abandonar el mundo del toreo permanece centrado en sus emprendimientos, con varias empresas a su nombre y proyectos de lo más variados. En sus últimos movimientos ha demostrado un interés en la sostenibilidad, puesto que viajó a Paraguay para participar en una reunión con el presidente de la República y el empresario minero Mikhail S para fomentar un acuerdo relacionado con la minería.

En octubre también viajó a Lagos para asistir a una de las carreras de la E1, la competición global de lanchas eléctricas que creó Alejandro Agag, con quien pasó unos días que, por lo que indican las fotografías compartidas, fueron un auténtico disfrute.

Cayetano, a diferencia de su hermano, quiso estudiar en Estados Unidos antes de dedicarse al toreo. Primero se matriculó en Empresariales, tras lo que probó suerte en Comunicación y, finalmente, estudió algo de cine en Los Ángeles, volviendo después a España para trabajar en una productora. Por eso no sorprende que una de sus empresas se creara en 2020 precisamente con la intención de desarrollar, explotar, emitir y distribuir programas para televisión y plataformas digitales. También forma parte de varias sociedades de gestión cultural; otras de inversiones y también orientadas a inmobiliaria, así que todo apunta a que el torero está diversificando hasta encontrar el proyecto que más le conquista tras dejar los ruedos.