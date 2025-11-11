Cayetano Rivera se pronuncia tras el accidente: «Estoy bien, intentando vivir mi vida y un poco harto»

Este pasado fin de semana, el torero Cayetano Rivera Ordóñez sufrió un aparatoso siniestro a la salida del Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra, donde además se negó a que le hicieran la prueba de alcoholemia, lo que dio lugar a una denuncia por desobediencia ... .

Según informaron entonces a este periódico fuentes policiales, el accidente habría ocurrido sobre las 21.00 horas aproximadamente de la noche de este pasado domingo, cuando el torero habría perdido el control de la furgoneta que conducía, invadiendo una glorieta ajardinada del citado club de golf e impactando contra una palmera, que incluso acabó derribando. Pese a todo, el diestro no sufrió ningún golpe y se encuentra en buen estado de salud.

Una información que ha sido rotundamente desmentida por el propio Cayetano a través de unos mensajes intercambiados con la periodista Leticia Requejo y difundidos este lunes en 'El tiempo justo'. En ellos, el torero daba su versión de los hechos: «El golpe no fue importante, ¿quién ha dicho que yo di positivo? No es cierto nada de lo que se dice. No hay un control, por lo cual no hay positivo», ha comenzado diciendo respecto a las publicaciones en las que aseguraban que en un primer momento el diestro sí que hizo la prueba de alcoholemia y resultó positiva.

La imagen del vehículo tras el accidente abc

«No hay heridos ni daños a otros coches ni nadie más involucrado ni nada. No entiendo que se saque todo de contexto», ha añadido dejando claro que tan sólo se trató de un percance sin mayores consecuencias que las de un árbol caído. «Todos somos responsables de lo que hacemos, eso es evidente, pero de lo que hacemos, no de lo que cuentan», ha añadido.

Sobre su estado físico tras el golpe, Cayetano Rivera ha especificado que «no fui a un hospital. Me monté en una rotonda y punto. Vivo a escasos metros de donde fue el golpe, estoy con mi hijo. Mi hijo estaba en el club, le acerco a casa después del golpe y luego atiendo a la policía, lo normal, todo normal». Y ha asegurado que emprenderá acciones judiciales: «Yo estoy bien, intentando vivir mi vida y estoy un poco harto. Es todo absurdo y ya tendré que tomar medidas legales por los que optan por contar la historia sin saber los hechos».