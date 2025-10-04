El lugar de Valladolid elegido por la hija de Antonio Banderas para celebrar su boda: dónde está y cuánto dinero cuesta

El 18 de octubre es la fecha elegida para que la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen Banderas, se dé el sí quiero con su prometido, Alex Gruszynski, siendo testigo de ello las tierras de Castilla y León.

Más concretamente, la pareja ha elegido un lugar privilegiado de la provincia de Valladolid para celebrar el que será uno de los días más importantes de sus vidas.

Noticia Relacionada Así fue la divertida despedida de soltera de Stella del Carmen Daniella Bejarano La joven compartió en sus redes sociales imágenes de la celebración en la que no faltaron las risas con amigas, la presencia de su madre, Melanie Griffith y un romántico gesto de su prometido

Esta elección ha sorprendido a muchos, que barajaban que la boda se celebrase en lugares como Málaga o incluso Los Ángeles. Pero, contra todo pronóstico, el escenario idóneo para los jóvenes prometidos finalmente ha sido la Ribera del Duero.

Donde Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski se convertirán en marido y mujer es la exclusiva Abadía Retuerta LeDomaine, ubicada en Sardón de Duero, en plena Milla de Oro de la Ribera del Duero, en Valladolid. Con esta decisión, muchos familiares y amigos de la pareja visitarán por primera vez España: «Estoy segura de que se enamorarán de su magia tanto como yo», confesaba Stella a la revista '¡HOLA!'.

Dónde está la Abadía en la que se casa la hija de Antonio Banderas

La Abadía Retuerta LeDomaine es un antiguo monasterio del siglo XII, restaurado y convertido en hotel de cinco estrellas, bodega y espacio de eventos rodeado de un espectacular paisaje con viñedos y pinares.

Como adelantamos, se encuentra en el pequeño municipio de Sardón de Duero, en la comarca Tierra de Pinares, al oeste de Valladolid y a unas dos horas en coche de Madrid. La finca cuenta con 700 hectáreas y está considerada uno de los enclaves más prestigiosos de la Ribera, que incluso tiene su propia Denominación de Origen desde 2022.

A solo 15 minutos de allí se encuentra el lugar en el que tendrá lugar la preboda: Valbuena de Duero, tal como indica 'Semana'. Este municipio vallisoletano destaca por su balneario de Castilla Termal Monasterio de Valbuena, que ha sido el escogido para dicha fiesta, otro lugar de ensueño para ir abriendo boca a la exclusiva boda.

¿Cuánto dinero cuesta la estancia en el lugar donde se casa Stella Banderas?

«Un lugar de ensueño en pleno Valle del Duero», así definen desde la propia web de la Abadía hospedarse en este paraje. El sitio cuenta con 27 habitaciones dobles y tres suites, ofreciendo una experiencia integral de lujo, gastronomía, bienestar y enología dentro de un espacio que les asegura estrictos controles de acceso y confidencialidad.

Si atendemos a los precios del alojamiento, este dependerá de las fechas, pero podemos encontrar cifras desde los 1.360 euros hasta los 487 por noche.

Teniendo en cuenta que la boda es el día 18 de octubre, al acceder al calendario para escoger una fecha en la Abadía se puede observar que los días 15, 16, 17 y 19 no están disponibles para reservar, quedando bloqueados para que invitados y protagonistas de la boda puedan tener todas la privacidad y las comodidades que necesiten.

Así, entre muros de piedra, viñedos, naturaleza y aire castellanoleonés, la hija del actor español y el empresario estadounidense de ascendencia polaca sellarán su amor rodeados de sus seres queridos, lujo e intimidad.