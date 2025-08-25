Cristina Castaño da la bienvenida a su primer hijo: «¡Eres preciosoooo!»

La actriz Cristina Castaño sorprendió hace relativamente poco al anunciar su embarazo cuando este ya entraba en su última fase y ahora ha dado la bienvenida a su primer hijo. Ha desvelado el sexo y hasta su nombre. Y le ha escrito emocionada en sus redes sociales: «¡Eres preciosoooo!».

Cristina Castaño está que no cabe de gozo tras mantener en secreto su embarazo hasta los siete meses. Anunció que estaba embarazada a David Broncano en el programa 'La Revuelta', algo que fue saludado por la audiencia con una salva de aplausos, y lo hizo de una forma realmente curiosa y tierna: «Me extraña que no me digas nada, vengo con regalo incluido», le dijo al presentador.

Y ha sido ahora cuando la feliz mamá ha compartido con todos sus seguidores el feliz alumbramiento y la llegada de su esperado bebé. Lo ha hecho con el siguiente mensaje en sus redes sociales, donde ha desvelado todos los secretos: es un niño y se llama León. «Eres preciosoooo… fueron las primeras palabras que le dije cuando le vi», ha comunicado a sus fieles. «Gracias de corazón a mi matrona Marcela y al resto del personal del hospital», ha añadido.

El recuerdo para su hermana

Cristina Castaño también ha aprovechado para dedicar unas sentidas palabras a su hermana Marga, que es «mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo». «Gracias siempre, hermana», ha escrito antes de concluir con otras palabras dedicadas esta vez a su ginecóloga. «Ponerme en tus manos ha sido la mejor decisión para el momento más importante de mi vida: dar a luz a mi hijo», ha finalizado.

En entrevistas previas, Cristina Castaño ya había comentado lo dichosa que se sentía de dar a luz en España porque «aquí nadie me va a quitar la ilusión» y ahora finalmente ha podido cumplir su sueño porque ya tiene junto a ella a su esperado León.

Su embarazo en secreto

Desde que supo la noticia, Cristina Castaño tomó la decisión de llevar su embarazo con total discreción y sin darle ninguna publicidad. Tampoco en sus redes sociales. Sus propios seguidores fueron los primeros sorprendidos al conocer la noticia a través de la entrevista con David Broncano, «Hay cosas que se pueden contar y otras que prefiero proteger», apuntaba en las semanas previas coincidiendo con el estreno de la serie 'Lume'.

Perteneciente a una familia numerosa, durante su aparición en ‹La Revuelta', la actriz destacaba que el proceso de embarazo «es muy bonito, sobre todo cuando lo llevas tiempo buscando». Por entonces ni siquiera sabía si sería niño o niña. Cristina Castaño inicia ahora una nueva etapa en su vida junto a León. Sueño cumplido.