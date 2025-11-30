Suscribete a
ABC Premium

¿Qué es ese anillo inteligente que ha seducido al Rey Juan Carlos, Jennifer Aniston, Kim Kardashian, el príncipe Harry o Cristiano Ronaldo?

Decenas de celebridades muestran el seductor gadget llamado Oura Ring en sus dedos bajo el pretexto de una vida mejor

Aconseja cómo proporcionarle a mente y cuerpo la oportunidad de afrontar cada día en la mejor forma

Cuando la fama no es suficiente: ola de cierres entre los restaurantes de celebridades

El príncipe Harry, Cristiano Ronaldo y el Rey Juan Carlos.
El príncipe Harry, Cristiano Ronaldo y el Rey Juan Carlos. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Como si siempre necesitaran motivos en los que invertir para generar ilusión, futuro y promesas de longevidad, la última gran tendencia en el mundo 'celebrity' es el anillo inteligente. Su nombre: Oura Ring. Viene de Finlandia y ha seducido a personalidades de todos ... los ámbitos, desde Jennifer Aniston o Kim Kardashian hasta Cristiano Ronaldo, el príncipe Harry o el mismísimo Rey Juan Carlos I.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app