¿Qué es ese anillo inteligente que ha seducido al Rey Juan Carlos, Jennifer Aniston, Kim Kardashian, el príncipe Harry o Cristiano Ronaldo?

Como si siempre necesitaran motivos en los que invertir para generar ilusión, futuro y promesas de longevidad, la última gran tendencia en el mundo 'celebrity' es el anillo inteligente. Su nombre: Oura Ring. Viene de Finlandia y ha seducido a personalidades de todos ... los ámbitos, desde Jennifer Aniston o Kim Kardashian hasta Cristiano Ronaldo, el príncipe Harry o el mismísimo Rey Juan Carlos I.

La lista de celebridades que ya usan el anillo inteligente –o al menos así se promociona- es de lo más diversa. Además de los anteriormente citados, entre sus ilustres usuarios se encuentran nombres tan populares como los de los Reyes Abdalá y Rania de Jordania, Gwyneth Paltrow, Miranda Kerr, Ilia Tupuria, Alia Bhatt, Mark Zuckerberg, Chris Hemsworth y muchos más.

Lo que se lleva ya no son los diamantes, sino algo con un supuesto valor que va más allá de la cuenta corriente y el alarde. Es el anillo inteligente de oro de Oura. Las celebridades lo recomiendan con entusiasmo desde sus redes sociales para monitorizar el sueño, el estrés y la actividad física, entre otras muchas cosas.

Kim Kardashian empezó el 'boom'

No es solo una prenda de moda, sino un gadget-joya que parece suponer todo un pase VIP para monitorear cualquier cosa relacionada con la salud, ya sean patrones de sueño, niveles de estrés o necesidades urgentes para resetear cuerpo y mente. Todo el bienestar en un pequeño anillo a partir de los 300 euros… y subiendo.

Se puede decir que el comienzo del 'boom' llegó cuando hace un año Kim Kardashian lo mostró en sus redes. Y ya se sabe que cuando la peculiar empresaria luce algo aparentemente novedoso, casi de inmediato se convierte en tendencia y objeto de réplica entre 'influencers'. Poco después, Alia Bhatt declararó su amor por el dispositivo durante una sesión fotográfica para 'Vogue', afirmando que el anillo ha sido el gadget más preciso para registrar su sueño. Y que, de todos modos, le encantan los anillos.

Alia Bhatt declaró su amor por el dispositivo durante una sesión fotográfica para 'Vogue'

Jennifer Aniston afirma que ya no puede dormir sin el Oura ring y que lo utiliza compulsivamente para controlar su descanso y recargar energías. Sofia Richie, 'it-girl' de moda y referente de estilo, también lo incorporó a su armario en un vídeo de TikTok publicado por la propia marca.

Para ellas y ellos

El Príncipe Harry lució su anillo inteligente, en su versión negra, en su gira por Australia junto a Meghan Markle, lo que provocó estupor en la prensa sensacionalista. Y Chris Hemsworth insinuó en 'Vanity Fair' que usa el anillo para marcar sus hábitos de salud y controlar su predisposición al alzhéimer. Incluso Mark Zuckerberg comentó las bondades de usar su anillo para dormir junto con un colchón inteligente de 2.000 dólares, que el buen descanso de esta gente no contempla lugar para racanerías.

El anillo de Oura se presenta como una joya aparentemente minimalista que bajo una suave superficie esconde potentes sensores que registran más de 20 datos biométricos, incluidas frecuencia cardíaca y temperatura corporal o hasta ciclos de sueño y niveles de actividad.

Una aplicación personalizada

La aplicación ofrece información personalizada del tipo «dormiste fatal» o «necesitas relajarte hoy», una especie de voz en 'off' para ayudar a tomar mejores decisiones de estilo de vida independientemente de si estás contando pasos, luchando contra el agotamiento o intentando evitar una compulsiva dosis extra de cafeína que en realidad no se necesita.

¿Ha llegado para quedarse o solo es otra de esas infinitas modas pasajeras tan recurrentes entre los famosos?

El anillo analiza el sueño REM y la calidad del descanso con gráficos que muestran las diferentes fases de tu sueño. Cuando las métricas son buenas, se ven muchas líneas azules. Cuando son rojas, cuidado. También muestra la variabilidad de la frecuencia cardíaca, muy útil para personas que les fluctúa por comer mal, beber alcohol o no hacer suficiente ejercicio. Otro de sus usos es que registra automáticamente los movimientos, y no solo las caminatas o ejercicio, sino también la actividad no relacionada con el entrenamiento que se realiza a lo largo del día y que se acumula. Y, claro, puede medir el estrés fisiológico, tan 'celebrity'.

Ya no hay desayunos con diamantes

Los famosos también se han deshecho en elogios hacia su comodidad y aspecto. A diferencia de los voluminosos relojes inteligentes, la joya no resulta intrusiva y hasta cabe debajo de unos guantes. Además, está disponible en negro, dorado y plateado para combinar con cualquiera que sea el estilo de la celebridad. Harry lo lleva negro, Kim lo luce dorado y a Cristiano le gusta el plateado.

Así pues, ya no hay desayuno con diamantes entre las celebridades, sino anillo inteligente. Es el último accesorio indispensable para los famosos por sus supuestos poderes para proporcionarles una vida mejor y más longeva. ¿Ha llegado para quedarse o es solo otra de esas infinitas modas pasajeras tan recurrentes entre los famosos?