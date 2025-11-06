Suscribete a
Cristiano Ronaldo habla por primera vez sobre su pedida de matrimonio a Georgina Rodríguez: «No soy un hombre muy romántico»

El futbolista portugués ha dado los primeros detalles sobre cómo se comprometió con su futura esposa y de cómo será su boda

La curiosa historia de amor de Cristiano y Georgina

María Albert

Cristiano Ronaldo (40) y Georgina Rodríguez (31) anunciaban por sorpresa el pasado mes de agosto que estaban comprometidos tras 10 años de relación. «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», escribía la modelo e influencer española en su ... cuenta de Instagram junto a la fotografía de sus manos, mostrando un anillo con un gran diamante oval que el astro portugués había elegido para sellar su proposición.

