Cristiano Ronaldo habla por primera vez sobre su pedida de matrimonio a Georgina Rodríguez: «No soy un hombre muy romántico»

Cristiano Ronaldo (40) y Georgina Rodríguez (31) anunciaban por sorpresa el pasado mes de agosto que estaban comprometidos tras 10 años de relación. «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», escribía la modelo e influencer española en su ... cuenta de Instagram junto a la fotografía de sus manos, mostrando un anillo con un gran diamante oval que el astro portugués había elegido para sellar su proposición.

La pareja comenzó su noviazgo en 2016 tras conocerse, según han contado en varias ocasiones, cuando la de Jaca trabajaba como dependienta en Gucci. Ahí surgió la llama y, apenas un año después, nacía la primera de las hijas que ambos tienen en común, Alana Martina, y en 2022 la segunda, Bella Esmeralda. Aún así, la novia del futbolista también ha criado a los otros tres hijos que el luso tenía anteriormente, Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo, a los que también considera como suyos.

Desde que dieran a conocer, son pocas las ocasiones en las que Cristiano y Georgina habían hablado públicamente de cómo será el enlace, y menos aún de cómo se gestó su proposición de matrimonio. No obstante, el delantero del Al-Nassr ha roto su silencio recientemente en una entrevista con el presentador británico Piers Morgan, donde ha explicado por qué ha tardado tanto en comprometerse y ha dado los primeros detalles del momento en el que le entregó su anillo.

Preguntado por el inglés por su negativa a casarse hasta los 40 años, el ganador de cinco Balones de Oro ha explicado que «no ha sido resistirse», sino esperar al «momento ideal» para avanzar con este nuevo y bonito capítulo en sus vidas: «A veces necesitas tiempo para darte cuenta que no estás cometiendo un error. A Gio le propongo matrimonio no solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona a la que más quiero. Es el amor de mi vida».

Cristiano Ronaldo desvela los detalles de cómo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez

El exjugador del Real Madrid ha contado que, antes de proponerle a Georgina que fuera su esposa, llevaba tiempo pensando en dar el paso, aunque «no sabía de qué manera lo iba a hacer». Pensó mucho en qué momento elegir o el escenario en el que lo haría, pero se dio cuenta de que «las cosas buenas vienen de forma natural», como sucede en otros aspectos de la vida e incluso del fútbol.

Ella ya le había pedido con anterioridad que, cuando fuera el momento, quería un anillo porque «era uno de sus sueños» desde pequeña. Pasó mucho tiempo hasta Cristiano encontró una «buena piedra» que pudiera estar a la altura de su futura mujer, pero finalmente lo logró y decidió organizarlo todo para pedirle matrimonio: «Hablé con mi amigo y le dije que lo guardara. Íbamos a hacer una cena esa noche y después se lo daría a ella'».

En un momento de la velada, uno de sus amigos cogió el teléfono y empezó a grabar. Poco después, sus dos hijas, Alana y Eva, se despertaron en mitad de la noche y se acercaron hasta él para decirle 'Papá, ¿le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que os caséis?'. «Pensé que era el momento perfecto para decir que sí y dije que sí. Mis hijas vinieron, ahí dije 'ahora sí es el momento, esto es lo que quiero', y se lo ofrecí», ha rememorado.

El futbolista se saltó la tradición habitual y no se arrodilló para sacar el anillo ante su futura esposa, aunque sí pronunció unas palabras antes de dar el paso. «Dije cosas simples. Yo no soy un hombre muy romántico, no soy ese tipo de hombre que trae flores a casa todos las semanas, pero soy romántico a mi manera. Fue precioso, sabía que era la mujer de mi vida», ha explicado el astro luso.

La situación se tornó cómica, pues Georgina Rodríguez pensaba que se trataba de algún tipo de broma y no se creyó que aquello estuviera ocurriendo: «Una cosa que me encantó es que no le importó el anillo. Me preguntó si estaba diciendo la verdad, si estaba siendo honesto. Le dije que la quería, que me quería casar con ella y ella no se lo creía. Fue muy divertido».

Respecto a si se emocionó al comprometerse tras casi 10 años de relación, Cristiano ha recordado que, aunque no lloró, al ver la reacción de su futura esposa tras mostrarle la sortija sí se le «saltaron las lágrimas».

El apoyo de su mujer, la gran cualidad que le hizo enamorarse

Cristiano Ronaldo también se ha sincerado sobre algunos de los aspectos más desconocidos de su relación con la influencer hispanoargentina. Según cuenta, ellos siempre han sido una pareja que «se apoya mutuamente», incluso en las situaciones más difíciles, como la pérdida de uno de los bebés que esperaban en el año 2022: «En una relación a veces tienes buenos momentos y también malos momentos. Es parte del camino, pero en ese periodo acabamos consolidando más la relación».

Aquello fue un aprendizaje para ambos, que se consideran a día de hoy una familia bendecida a pesar de la tragedia. Tal es así que el exdelantero madridista se queda sin calificativos a la hora de describir lo que ha supuesto la aparición en su vida de su prometida. «Creo que es única en ese sentido. Me cuida a mí, a nuestra familia, nuestra casa... Es muy especial porque, aparte de sus cualidades, es una persona que me entiende y que nos cuida a mí y a mi familia. Eso es lo que estoy buscando yo», ha agradecido el luso.

Cristiano y Georgina no tienen fecha de boda, pero sí cuándo se celebrará

En cuanto a los planes de boda, Ronaldo ha desvelado que aún no tienen una fecha ni un lugar concreto para pasar por el altar, aunque sí tienen claro la época del año en la que tendrá lugar: después del Mundial de Los Ángeles, que tendrá lugar el próximo verano de 2026, de donde espera también llevarse «el trofeo» con Portugal.

Pocas cosas han detallado en estos primeros meses de compromiso, aunque Cristiano tiene muy claro cómo quiere su esposa que sea la ceremonia. «Ella no es una persona a la que le gustan las fiestas grandes, no le gustan. Le gustan las cosas privadas, y eso lo voy a respetar», ha explicado la estrella del Al-Nassr.