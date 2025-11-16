Suscribete a
ABC Premium

La fiesta de Kim Kardashian con Britney Spears para celebrar el regreso a Instagram de la cantante

La empresaria ha compartido varias fotos y la vocalista ha subido un vídeo

La artista volvió a la exposición pública hace una semana después de su misteriosa desaparición

Britney Spears borra su cuenta de Instagram tras sus últimas y alarmantes publicaciones

La fiesta de Kim Kardashian con Britney Spears para celebrar el regreso a Instagram de la cantante
REDES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Kim Kardashian ha dado la exclusiva: Britney Spears se encuentra viva y bien. La empresaria ha publicado unas fotografías en Instagram pertenecientes a una fiesta que celebró con la cantante una semana después de que esta regresara a la actividad pública tras ... su misteriosa desaparición. También estaban por allí Khloé Kardashian y el manager de la artista, Cade Hudson. Y la propia Britney también ha querido aportar su granito al subir un vídeo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app