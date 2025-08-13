Álvaro Morata y Alice Campello dejan Turquía atrás y se preparan para una nueva etapa en Italia

Lo que comenzó como una nueva oportunidad para reforzar su vida familiar y profesional ha terminado convirtiéndose en una amarga experiencia. Álvaro Morata (32 años) y Alice Campello (30 años) han decidido poner fin a su etapa en Turquía, apenas seis meses después de aterrizar en Estambul para iniciar lo que parecía un capítulo lleno de ilusión. El delantero madrileño, que llegó al Galatasaray con la determinación de dar lo mejor de sí en el campo, ha roto su silencio con un comunicado en el que agradece el apoyo de la afición, pero no oculta su decepción con la gestión del club.

Su llegada, a principios de año, estuvo marcada por un recibimiento multitudinario. Entre cánticos y banderas, la pareja, junto a sus cuatro hijos, posó con la camiseta naranja y roja del equipo. Alice, siempre optimista, celebraba entonces la posibilidad de disfrutar de una vida más tranquila: «Estamos en familia, damos muchos paseos… ahí la gente no te para muchísimo por la calle y podemos hacer una vida muchísimo más normal y eso ahora nos viene bien», contaba. Sin embargo, tras esa calma inicial, comenzaron los problemas.

En su mensaje público, Morata no solo ha querido despedirse de la afición, sino también explicar con transparencia por qué la etapa ha terminado antes de lo previsto: «Queridos aficionados del Galatasaray y pueblo de Turquía, quiero agradecer sinceramente el cariño, la calidez y el apoyo que me habéis mostrado. Me hicisteis sentir bienvenido desde el primer día, y vuestro apoyo ha sido de los más extraordinarios que he vivido en mi carrera».

Sin embargo, junto al agradecimiento, el delantero ha dejado claro su malestar: «Lamentablemente, no puedo decir lo mismo sobre mi experiencia con el club. Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se respetaron».

El futbolista detalla que los compromisos pactados no se cumplieron, hasta el punto de renunciar a parte de su salario y a otros derechos contractuales. «No reconocer ni compensar lo que se ha ganado me parece inaceptable y contrario a los valores de equidad y profesionalidad en los que creo», sentencia.

En el mismo texto, Morata dedica unas palabras especiales al entrenador, al cuerpo técnico y a sus compañeros, así como al personal de las instalaciones del club. Y reconoce que este tipo de asuntos rara vez se hacen públicos, pero asegura que debía dar la «verdadera explicación» a quienes le mostraron apoyo desde su llegada.

Para la pareja, este cierre supone un nuevo cambio de rumbo. El verano pasado, su matrimonio atravesó una separación que ambos gestionaron con respeto y cariño público, lo que facilitó su reconciliación meses después. Turquía fue el escenario donde se consolidó esa segunda oportunidad, pero ahora será Italia, país natal de Alice, el lugar en el que planean establecerse. Allí, el jugador tiene previsto incorporarse al Como 1907, lo que también les permitirá estar más cerca de su familia y su círculo íntimo.

Alice, que en una entrevista reciente confesó que «cuando el amor es grande, al final las cosas se solucionan», ha acompañado a Morata en cada paso de esta decisión. Sus cuatro hijos, los gemelos Alessandro y Leonardo, Edoardo y la pequeña Bella, han sido testigos de un año intenso, marcado por mudanzas, reconciliaciones y un nuevo comienzo.

Con esta despedida, Morata y Campello ponen punto final a una etapa que, aunque breve, deja huella. Ahora, su mirada está puesta en Italia, con la determinación de dejar atrás un periodo complicado y seguir construyendo su historia, siempre de la mano y con la familia como prioridad.