Así es Juan Faro, el supuesto amante de Sofía Suescun que habría provocado una gran crisis con Kiko Jiménez

La relación entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez atraviesa su momento más delicado. El motivo tiene nombre y apellidos: Juan Faro, un influencer millonario, ex policía y campeón de culturismo, que la prensa del corazón señala como el supuesto amante de Sofía Suescun.

Nacido en Mondariz, Pontevedra, Juan Faro fue agente de la Policía Nacional, realizó el curso para entrar en los GEO y trabajó en Murcia y Castellón. Durante esos años, se aficionó al culturismo, disciplina en la que fue campeón de España en dos ocasiones, campeón de Europa, campeón del mundo y Míster Olympia.

En 2017 dejó la policía para dedicarse de lleno al mundo de las redes sociales. Su imagen se asocia a una vida de lujo: coches de alta gama como Lamborghinis y Porsches, sorteos millonarios, inversiones en criptomonedas e inmuebles, incluso promociones de viviendas en Bali.

El 11 de diciembre de 2024, Juan Faro fue detenido en Sevilla cuando se disponía a saltar en paracaídas. Con una acusación por presunto blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico y fraude fiscal. Pasó más de 100 días en prisión preventiva antes de obtener la libertad provisional.

Él mismo ha declarado que tenía previsto mudarse a Emiratos Árabes a partir de enero de 2025 para tributar allí sus ganancias y continuar sus negocios internacionales.

Según Lecturas y el programa TardeAR, Kiko Jiménez habría descubierto supuestas citas secretas entre Sofía Suescun y Juan Faro. Aunque no hay confirmación oficial, las fuentes aseguran que no se trataban de simples encuentros amistosos.

Las imágenes y testimonios publicados han encendido las especulaciones sobre una posible infidelidad que habría puesto a la pareja al borde de la ruptura. Mientras tanto, Juan Faro guarda silencio sobre el asunto, asegurando únicamente que está soltero y que no quiere saber nada de televisión.

Haces unos días, Sofía Suescun publicó en Instagram un mensaje lleno de amor hacia Kiko Jiménez, agradeciendo siempre su apoyo y su cariño. «En medio de todo lo que está pasando, quiero que sepas que si hay algo que me mantiene en pie, eres tú. Eres mi calma, mi impulso y mi abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea.

Quiero darte las gracias por estar siempre ahí conmigo, en las buenas y en las peores, sin soltarme nunca de la mano. Gracias por defenderme con el corazón, por protegerme incluso antes de protegerte a ti, y por poner mi bienestar por encima de todo.

Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte, mucho más de lo que imagina la gente. Puedes con todo y contra todos, y esa fuerza tuya me da seguridad y esperanza cada día. Pero sé que esa fortaleza también esconde un corazón que siente y sufre, al igual que tu maravillosa familia, a la que admiro y que, sinceramente, ojalá tener yo en otra vida.

En nosotros no existe la rivalidad, solo el deseo de vernos crecer. Me emociona cómo te alegras de mis logros como si fueran tuyos, cómo celebras mis pasos adelante con la misma ilusión que si los hubieras dado tú. Esa generosidad tuya es uno de los tesoros más grandes de mi vida. Lo nuestro se mide en respeto, en confianza y en amor del bueno. Y ese, por suerte, no nos lo puede quitar nadie.

Pase lo que pase, nunca olvidaré cómo me cuidas con tus espectaculares menús que me cocinas, cómo te preocupas por mí cuando estoy mala o triste, y cómo siempre sabes levantarme cuando lo necesito. Tu capacidad de perdón es impresionante y me enseña cada día lo fuerte que es nuestro amor.

Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado. Siempre tuya, Sofía ❤️». Para muchos, este gesto fue un intento de calmar la tormenta mediática antes de que se desatara por completo.