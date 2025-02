La lucha de la supuesta hija de Samuel Eto’o por ser reconocida con o sin prueba de ADN

El febrero de 2020, Samuel Eto’o (40 añ0s) no se presentó al juicio de paternidad en su contra para que Erika , de 21 años, fuese reconocida como su hija. Entonces, el futbolista fue declarado en rebeldía por el juez tras no responder a las diversas citaciones que se le habían hecho por este caso de filiación. Desde que comenzó el proceso, Eto’o siemore ha optado por el silencio y eludir a la justicia al no acudir a los juzgados.

Desde entonces quedó pendiente la prueba de ADN que determinaría si Erika es su hija. Aunque, tal y como declaró a este medio Fernando Osuna , el abogado de Erika y de su madre, Adileusa «Dee Dee» do Rosario , en el caso no de no realizarla, la sentencia sería a favor de la joven.

Ahora, los abogados de la joven exigen finiquitar el proceso judicial en el que están inmersos desde hace tres años para que el exfutbolista acepte su paternidad y esta semana Fernando Osuna ha pedido al juez que resuelva el caso sin la prueba de ADN.

Erika do Rosario y su madre llegando a los juzgados por la supuesta paternidad de Samuel Eto'o

Demanda de paternidad

Erika nació fruto de la relación que su madre y Eto’o mantuvieron a finales de 1998. Aunque la joven se enteró de quién era su padre hace cinco años, fue en noviembre de 2018 cuando decidieron presentar la demanda de paternidad que actualmente está en trámite. Dee Dee explicó a este periódico entonces cómo fue su relación con el camerunés. «Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que era como todas las ‘‘putas’’ que van buscando futbolistas, que era una zorra y que si no abortaba, me iba a enterar. Yo estaba enamorada de él y creí que se portaría mejor conmigo», contó.

En julio del año pasado, Samuel Eto’o fue condenado a pagar mensualmente una pensión de 1.400 euros a su supuesta hija «en concepto de alimentos provisionales», según el fallo, como medida cautelar a la espera de que se resolviera la demanda que, según Osuna, podría terminar en dos meses con un resultado favorable para su supuesta hija.

Si la justicia da la razón a Erika, esta se convertirá en la octava hija reconocida del fubtolista, que tiene tres hijas fruto de su relación con su actual pareja, Georgette . También es padre de otros cuatro hijos de relaciones anteriores. Uno de ellos, Etienne , ha seguido sus pasos en el mundo del fútbol.