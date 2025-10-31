Suscribete a
El Culler de Pau y Aleia, mejores restaurantes creativos en los XV premios Salsa de Chiles

Ganadores

Los galardones a la gastronomía española de ABC han elegido este año también a Treze,Casa Consuelo, Sen Omakase y Lana

Estos fueron los ganadores de los Salsa de Chiles 2024

El Culler de Pau, Aleia, Treze, Casa Consuelo, Sen Omakase y Lana, junto a los profesionales de sala Israel Ramírez (Saddle) y Pablo Sacerdotte (Cocina Hermanos Torres). Los premios Salsa de Chiles a los mejores restaurantes y profesionales de 2025 ya ... están adjudicados y se entregarán en un acto en la casa de ABC el próximo lunes 3 de noviembre. Estos ocho galardones han sido concedidos por decisión de un jurado de expertos y por el voto de los lectores del periódico.

Sobre el autor Carlos Maribona

Carlos Maribona, periodista. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el diario ABC, del que llegó a ser subdirector. En la actualidad es el crítico gastronómico del diario. Columnista también en XL Semanal de Vocento. Profesor de la Universidad San Pablo CEU. Premio Nacional de Gastronomía entre otros muchos galardones.

