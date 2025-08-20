¿A partir de qué edad pueden usar chanclas los niños?

Llevar ropa muy ligera y de tejidos transpirables es lo adecuado cuando hace mucho calor. Este es el empeño de los padres para que sus hijos pequeños no suden en exceso y se sientan incómodos. Pero, ¿y en los pies? ¿A partir de ... qué edad pueden los menores llevar sus pies prácticamente al aire y usar chanclas?

Héctor Nebot, cofundador y responsable técnico de Zapato Feroz, es muy contundente en su respuesta: «Lo ideal es que no las usen nunca», aconseja. Explica a ABC que las chanclas no están diseñadas para acompañar el desarrollo motor infantil. «Pueden usarse de forma puntual y supervisada a partir de los 6 o 7 años, pero no deben considerarse calzado habitual en ninguna etapa de la infancia».

Añade que el mayor peligro para los niños si las usan antes de tiempo es que interfieren con la marcha natural, lo que les obliga a sujetarlas con los dedos del pie, generando una sobrecarga muscular innecesaria. Esto puede causar desequilibrios, tropiezos, malformaciones digitales y pisadas poco estables.

Pese a su recomendación de no usarlas, y sabedor de que muchos padres deciden comprar unas chanclas a sus hijos pequeños, les recomienda que tengan en cuenta que la suela sea totalmente plana (sin drop) y antideslizante. También deben tener un peso mínimo y optar por las que llevan una tira que sujete el tobillo (tipo Crocks), no solo entre los dedos. «Y aun así -insiste-, que las utilicen en espacios como duchas públicas o piscinas, nunca para jugar o caminar largos tramos».

Recalca que su uso prolongado puede causar problemas como el riesgo de caídas, la alteración del desarrollo del arco plantar, tensión muscular en pantorrilla y fascia plantar, fricción excesiva en talones y dedos y hábitos posturales poco saludables.

«En lo posible, es mejor que vayan descalzos si el terreno es seguro. Para las duchas o vestuarios es mucho más recomendable que utilicen escarpines de neopreno o sandalias con sujeción. Y, sobre todo, deben evitar correr con chanclas. Por último, no olvidar asegurarse de que se sequen bien después de su uso», concluye Héctor Nebot.